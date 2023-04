Amazon assicura tutti: non siamo rimasti indietro con le IA

Amazon potrebbe apparire indietro nello sviluppo delle IA, ma non è così. Ad assicurare il pubblico, ergo investitori e anche gli stessi dipendenti, è lo staff del colosso dell’e-commerce e del cloud computing, il quale ha assicurato con nuove dichiarazioni che gli investimenti nel settore stanno aumentando e che, grazie ad Amazon Web Services, l’intelligenza artificiale diventerà un punto focale per l’azienda.

Il gigante della tecnologia ha le idee chiare, sin da quando l’IA generativa è esplosa sulla scena. A confermarlo è il vicepresidente della divisione database, analisi e apprendimento automatico di Amazon, Swami Sivasubramanian:

“Stanno accadendo molte cose nel settore. Abbiamo molto in arrivo e sono molto entusiasta di condividere alcuni dei nostri piani per il futuro. Se si guarda al nostro track record su come abbiamo innovato nell’apprendimento automatico, abbiamo davvero spianato la strada all’adozione dell’apprendimento automatico tra le aziende e i clienti tradizionali. Siamo entusiasti di fare lo stesso in questo spazio perché è in rapida evoluzione. Ascolteremo i clienti ed esamineremo quali aree hanno davvero bisogno di aiuto e come farli avere successo in questo spazio.”