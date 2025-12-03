HBO Max in Italia, ora è ufficiale: in streaming dal 13 gennaio

Chi pensa che il panorama dello streaming sia già parecchio affollato e frammentato… ha ragione e nessuno gli può dar torto. Ciò nonostante, è da segnalare l’arrivo in Italia di un’altra piattaforma: HBO Max, gestito dalla divisione Global Streaming & Interactive Entertainment di Warner Bros. Discovery. Sarà accessibile con il nuovo anno, più precisamente a partire dal 13 gennaio 2026. Hanno dunque trovato conferma le voci di corridoio circolate alcuni mesi fa.

HBO Max in Italia dal 13 gennaio 2026

La conferma è giunta direttamente dalle pagine del sito ufficiale (link a fondo articolo) che raccoglie alcune prime informazioni a proposito del servizio. Sappiamo che proporrà tra gli altri contenuti legati al catalogo Warner Bros. (era inevitabile considerando la proprietà), all’universo DC, a quello di Harry Potter e Il Trono di Spade.

Ci saranno anche produzioni originali esclusive per il nostro paese e sport in diretta. Per le prime, un esempio è Portobello (di Marco Bellocchio) con Fabrizio Gifuni nei panni di Enzo Tortora, mentre tra gli eventi sportivi sono da citare i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Ovviamente, HBO Max sarà accessibile da tutti i dispositivi: smartphone, tablet, computer, TV, box e dongle per lo streaming, decoder e console compatibili.

Le formule di abbonamento

Per quanto riguarda le formule di abbonamento, saranno tre, con la possibilità di aggiungere un piano dedicato allo sport. Eccole. Attenzione alle limitazioni riguardanti il numero di dispositivi utilizzabili in contemporanea, la risoluzione e i download.

Base con pubblicità (5,99 euro al mese) : due dispositivi in contemporanea, risoluzione Full HD;

: due dispositivi in contemporanea, risoluzione Full HD; Standard (11,99 euro al mese) : due dispositivi in contemporanea, risoluzione Full HD, 30 download (con limiti);

: due dispositivi in contemporanea, risoluzione Full HD, 30 download (con limiti); Premium (16,99 euro al mese): quattro dispositivi in contemporanea, risoluzione 4K, Dolby Atmos (dove disponibile), 100 download (con limiti).

Per quanto riguarda il piano Sport (3,00 euro al mese), aggiunge Eurosport 1 ed Eurosport 2 per guardare ciclismo, tennis e altri eventi live.