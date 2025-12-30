Amazfit Active Max, giusto in tempo per rimettersi in forma

A una manciata di ore dal capodanno, segnaliamo una new entry per il segmento smartwatch: si tratta di Amazfit Active Max, modello che sembra pensato per chi vuole rimettersi o stare in forma dopo il periodo delle festività, grazie alle oltre 170 modalità di allenamento supportate. Lo si trova già su Amazon, vediamo quali sono le sue caratteristiche.

Il nuovo smartwatch Amazfit Active Max

Integra un ampio display AMOLED da 1,5 pollici con luminosità elevata (fino a 3.000 nit, risoluzione 480×480 pixel), così da poter essere letto facilmente anche outdoor. Tra le altre specifiche tecniche figurano 4 GB di memoria interna in cui salvare ad esempio la musica, i podcast e le mappe offline. Tra le funzionalità spiccano poi il monitoraggio dell’energia BioCharge e piani adattivi Zepp Coach con informazioni utili a dare il meglio in ogni fase dell’attività fisica. L’autonomia arriva fino a 25 giorni con una sola ricarica. Questo il design.

Non manca nemmeno l’intelligenza artificiale con Zepp Flow per il controllo vocale, attraverso il quale mandare anche le risposte ai messaggi. Inoltre, la connettività Bluetooth permette di collegarlo ad action camera, cinture cardio, misuratori di cadenza, di potenza, termometri, tachimetro e altre periferiche, mentre la tecnologia NFC lo abilita ai pagamenti contactless nei negozi.

A racchiudere il quadrante è un corpo in lega di alluminio, leggero (39,5 grammi senza cinturino) e caratterizzato da una struttura con anse pivotanti che si flette naturalmente seguendo il movimento del polso, per il massimo del comfort.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo Amazfit Active Max è in vendita a partire da oggi al prezzo di 169,90 euro. Lo trovi sullo store ufficiale del marchi e su Amazon, con disponibilità immediata, spedizione gratuita e consegna assicurata entro domani. La confezione include la base di ricarica su cui appoggiarlo (ma non il cavo USB).