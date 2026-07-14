 Amazfit Balance 2 ha oltre 170 modalità sportive, 21gg di autonomia e mappe offline
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Amazfit Balance 2 ha oltre 170 modalità sportive, 21gg di autonomia e mappe offline

Il bellissimo Amazfit Balance 2 possiede tutto quello che ti serve per allenarti e per tenere traccia di come si comporta il tuo corpo.
Amazfit Balance 2 ha oltre 170 modalità sportive, 21gg di autonomia e mappe offline
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Il bellissimo Amazfit Balance 2 possiede tutto quello che ti serve per allenarti e per tenere traccia di come si comporta il tuo corpo.
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Se vuoi uno smartwatch che sia in grado di monitorare con precisione le attività sportive e quelle giornaliere senza scaricarsi velocemente, approfitta di questa promozione e fai il colpaccio. Vai subito su Amazon e puoi mettere nel tuo carrello Amazfit Balance 2 a soli 200,99 euro, invece che 299,90 euro.

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Amazfit Balance 2 è super versatile

L’Amazfit Balance 2 è uno smartwatch pensato per chi vive l’avventura e per chi ha bisogno di passare rapidamente da un’attività all’altra. Proprio per questo motivo è dotato di oltre 170 modalità sportive tra cui potrai scegliere, con tracciamento multisportivo avanzato e mappe scaricabili per 40.000 campi di golf. Inoltre è impermeabile fino a 10 ATM ed è quindi progettato per allenamenti in acqua anche in condizioni estreme e immersioni subacquee.

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Ha un bellissimo design con display AMOLED rotondo da 1,5 pollici con il corpo in alluminio e vetro in zaffiro più doppi altoparlanti integrati per avere un audio eccellente. Ci sono sensori precisi che garantiscono una monitoraggio in tempo reale della frequenza cardiaca, dell’ossigeno del sangue, dello stress, della qualità del sonno e tantissimo altro. Possiede anche mappe offline e GPS integrato per tracciare i tuoi percorsi. Senza dimenticare che offre una super batteria in grado di arrivare fino a 21 giorni di utilizzo tipico. In pratica ti dimenticherai di ricaricarlo.

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Pubblicato il 14 lug 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
14 lug 2026
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