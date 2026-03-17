Amazfit Balance: elegante, funzionale e ora anche in sconto su Amazon

Sei alla ricerca di uno smartwatch elegante ma anche adatto per lo sport che non costi un’esagerazione? Se non sei ancora riuscito a trovare l’offerta giusta dai un’occhiata a questa che ti stiamo segnalando adesso. Se vai subito su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello Amazfit Balance a soli 137,99 euro, invece che 249,90 euro.

Sembra incredibile ma ti assicuro che è tutto vero. Anche se il prezzo di listino su Amazon non viene segnalato lo puoi vedere sul sito ufficiale e quindi ora potrai risparmiare la bellezza di circa 112 euro. In più potrai scegliere il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione in pagina.

Amazfit Balance: a questo prezzo è un best buy

Possiamo dire che a questa cifra l’Amazfit Balance è da prendere all’istante, senza pensarci un secondo di più. Offre un bellissimo display AMOLED da 1,5 pollici con lunetta in vetro robusta e antiriflesso. Mentre il telaio è in metallo, pesa solo 35 grammi e c’è un comodo ed elegante cinturino in tessuto con fibbia sempre in metallo.

Offre piani di allenamento personalizzati ottenibili tramite l’intelligenza artificiale con attività e recupero programmati dedicati alla corsa. È in grado di analizzare in tempo reale le attività del tuo fisico dandoti un punteggio giornaliero. Con il GPS integrato, supportato da 6 sistemi satellitari saprai sempre dove sei. Puoi accedere al pagamento contactless tramite l’app Zepp Play e associare addirittura fino a 8 carte bancarie alla volta. Non dimentichiamo inoltre che garantisce un’autonomia di due settimane di utilizzo tipico con una ricarica completa.

La promozione potrebbe scadere da un momento all’altro quindi non tardare. Vai ora su Amazon e acquista il tuo Amazfit Balance a soli 137,99 euro, invece che 249,90 euro. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.