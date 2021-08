Amazfit Band 5: un gioiello che paghi il 38% IN MENO

Amazfit Band 5 è in promozione su Amazon e con soli 27,99€ te la porti a casa. Grazie al ribasso del 38% risparmi subito 17,00 euro e non ti penti dell'acquisto visto che ha tutto al posto giusto.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Una smart band da amare: Amazfit Band 5

Amazfit Band 5 la indossi e non la vuoi più togliere dal tuo polso: tant'è piccola ma comoda, ti stupisce fin dai primi attimi. Disponibile in colorazione nera la adatti ad ogni esigenza e look.

In particolar modo ha un ampio display allungato che è touch, a colori e presenta dei colori vividissimi. In questo modo puoi leggere tutte le informazioni che vuoi con agilità e senza preoccuparti di dover strizzare gli occhi sotto il pieno sole.

Al suo interno trovi un contapassi, un conta calorie, un cardiofrequenzimetro e un monitoraggio del sonno. Con le attività sportive integrate, invece, ti alleni come e dove vuoi tenendo traccia di tutto. In più lo utilizzi anche a mare o in piscina visto che è totalmente impermeabile.

Ps: oltre a queste hai un vero e proprio mondo di funzioni ulteriori da scoprire.

Hai ancora dubbi? Non mancano all'appello Amazon Alexa integrato e una batteria colossale con cui fai fino a 15 giorni con una sola carica.

Acquista subito il tuo Amazfit Band 5 su Amazon a soli 27,99€ in colorazione nera. Lo ricevi in massimo 48 ore se possiedi un abbonamento Amazon attivo. Altrimenti hai le spedizioni gratuite presso i punti di ritiro, ti basta sceglierli in fase di pagamanto.