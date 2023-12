Amazfit Band 7: prezzo da OUTLET su MediaWorld

Prezzo da outlet su MediaWorld per la Amazfit Band 7. Si tratta di un’ottima occasione che non puoi lasciarti scappare. Acquistala a soli 39 euro, invece di 49,90 euro. Sono tantissime le funzionalità disponibili in questa smartband. Ad esempio, hai accesso a 120 modalità sportive per un allenamento super monitorato e dati personalizzati incredibilmente precisi. Approfitta subito della consegna gratuita inclusa nella promozione.

Amazfit Band 7: oltre ogni confine

La Smartband Amazfit Band 7 è eccezionale. Con un ampio display AMOLED HD da 1,47 pollici hai più spazio per vedere informazioni, notifiche e analisi. La batteria a una lunga durata, fino a 18 giorni con una sola ricarica. Raggiungi i tuoi obiettivi di allenamento grazie all’algoritmo di stato PeakBeats. Resistente all’acqua fino a 5 ATM, lo porti con te anche in piscina e al mare. Resistente e ultra leggero, il quadrante è perfetto da tenere sempre al polso.

Grazie ai sensori professionali sempre attivi monitori costantemente frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue e livello di stress. Questo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Con Amazon Alexa integrata hai un’assistenza universale e gestisci tutto tramite comandi vocali. Il potente sistema operativo Zepp garantisce un’interazione fluida e tantissime app realizzate alla perfezione. Acquistala subito a soli 39 euro, invece di 49,90 euro. Questo solo su MediaWorld nel suo outlet online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.