Amazfit Bip 5 scontato del 50%, ultima occasione di metterlo al polso

Amazfit Bip 5 è uno smartwatch ideale per qualunque utilizzo. Al suo interno ha tutte le caratteristiche che stai cercando ed anche esteticamente è bello. Costa poco, è in super sconto e lo indossi per giorni e giorni di seguito senza doverlo mettere in carica. Approfitta del Cyber Monday su Amazon per comprarlo a soli 45 euro subito. Aggiungilo al carrello scontato del 50% e non perdere un secondo in più.
Disponibile in colorazione nera, Amazfit Bip 5 lo indossi tutto il giorno. È comodo, sottile e al polso non è mai di troppo. Un suo punto di forza è l’autonomia che offre 10 giorni di energia senza doverlo ricaricare continuamente. Realizzato con materiali di prima scelta e robusto, nella vita quotidiana è un alleato e non ha paura di esser messo alla prova. Infatti non lascia da parte alcuna funzione e ti offre Amazon Alexa integrata per avere ogni risposta a disposizione di comando vocale. Ma tra le sue altre potenzialità ci sono le notifiche smart, le chiamate Bluetooth e tante altre opzioni che ti lascio scoprire da solo.
Amazfit Bip 5, 46 mm, Smartwatch, Schermo grande, chiamate Bluetooth, Alexa, GPS, durata della batteria di 10 giorni, fitness tracker con frequenza cardiaca, monitoraggio dell’ossigeno nel sangue
45,00€89,90€-50%
Con display ampio, colorato, e luminoso che personalizzi a piacimento, la visione è ideale. Anche in movimento leggi i dati con una sola occhiata per sapere cosa accade. Monitora la tua salute nel quotidiano sfruttando i sensori dedicati al cuore, alla saturazione e al sonno oppure allenati senza perdere un aggiornamento. Il dispositivo rileva ogni movimento, calcola lo sforzo che stai impiegando, misura le calorie bruciate e ti offre tante modalità di allenamento per creare un vero e proprio diario di bordo. In tutto questo? Ha il GPS integrato ed è un’impermeabilità IP68 certificata.
Collegati su Amazon per acquistare il tuo Amazfit Bip 5 scontato del 50%. Il Cyber Monday è in chiusura, approfittane emettilo in carrello con soli 45 euro subito.