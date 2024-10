Amazfit Bip 5 sostituisce lo smartphone: al polso un accessorio TECH

Tra tutti gli smartwatch sul mercato, Amazfit Bip 5 merita una nomina tutta sua. Perché? Beh, costa sotto i cento euro, ha funzioni avanzate e al polso sostituisce il tuo smartphone con poche preoccupazioni. Indossalo tutti i giorni senza mai farne a meno e scopri cosa vuol dire avere un prodotto ultra tech a disposizione. Collegati su Amazon dove con la festa delle Offerte Prime 2024, lo sconto del 25% lo rende tuo a soli 67,41€.

Amazfit Bip 5, uno smartwatch senza difetti

Bello, di qualità e con una cassa da 46mm che non è mai di troppo ma anzi, sia su polsi maschili che femminili sta bene e non dà mai fastidio. In questo modo puoi indossarlo tutti i giorni senza distinzione tra giorno e notte e ricevere informazioni su quello che ti riguarda nel più profondo.

Il display ultra grande e luminoso è uno spasso oltre che comodo. Lo personalizzi a piacimento e con un’occhiata sai sempre che ora è oltre a ciò che succede. Come mai? Beh, perché sotto di lui ci sono sensori avanzati che monitorano come funzioni nel dettaglio. Monitoraggio del sonno, frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue e così via.

Anche per lo sport non te ne perdi una con GPS integrato, 120 modalità di allenamento e prestazioni al top.

Per quanto riguarda la vita quotidiana, goditi le notifiche smart, le chiamate Bluetooth e un sacco di applicazioni e giochi che puoi scaricare per divertirti. Sì, è presente finanche Amazon Alexa per un assistente senza dubbi.

La festa delle Offerte Prime 2024 fa il suo colpo

Con uno sconto del 25% è impossibile non prendere al volo Amazfit Bip 5. Al tuo polso è un gioiello che non ha limiti ma solo comodità. Collegati e aggiungilo al carrello con soli 67,41€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e rapide in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.