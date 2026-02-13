Amazfit Bip 6: display AMOLED da 1,97", mappe gratuite e Bluetooth per chiamate

Se vuoi metterti al polso uno smartwatch dalle prestazioni eccezionali senza dover spendere un patrimonio dai un’occhiata a questa grandissima opportunità. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello l’Amazfit Bip 6 a soli 65 euro, invece che 79,90 euro.

Oggi quindi potrai risparmiare quasi 15 euro con lo sconto del 19% e per ciò che potrai ottenere è davvero un’occasione d’oro. Questo smartwatch non si fa mancare niente e ti permette di monitorare costantemente il tuo corpo in qualsiasi momento. Inoltre avrai la possibilità di scegliere il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis al checkout.

Amazfit Bip 6 ha un rapporto qualità prezzo wow

Di smartwatch ce ne sono davvero tanti in commercio ma in questo momento Amazfit Bip 6 ha un rapporto qualità prezzo veramente straordinario. Anche perché offre una marea di opzioni. Potrai ad esempio scegliere una tra le 140 modalità di allenamento per rimanere in forma e ha il GPS integrato con mappe gratuite e 5 sistemi satellitari.

È resistente all’acqua fino a 50 metri per cui potrai usarlo tranquillamente al mare, in piscina e ovviamente anche sotto la doccia. È dotato di un generoso display AMOLED da 1,97 pollici perfettamente visibile anche alla luce del sole e ah un cinturino in morbido silicone traforato per non far sudare il polso. Potrai scegliere tra tantissimi quadranti ed è in grado di monitorare in tempo reale l’ossigeno nel sangue, la frequenza cardiaca, il sonno e lo stress. Ha microfono e altoparlante integrato per rispondere alle chiamate e una batteria che dura fino a 14 giorni.

Indubbiamente una promozione che non può durare a lungo per cui sii rapido. Vai all’istante su Amazon e acquista il tuo Amazfit Bip 6 a soli 65 euro, invece che 79,90 euro. Se ti stai chiedendo quanto costi la spedizione sappi che non pagherai nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Dunque se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.