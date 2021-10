Amazfit Bip S Lite: uno smartwatch PREZIOSO al tuo polso

Avere un ottimo smartwatch al polso può cambiarti la giornata, non scherzo. Se ad esempio non hai mai testato l'efficacia di questi dispositivi, iniziare con un ottimo prodotto è essenziale. Per questo ti propongo Amazfit Bip S Lite che non solo è pazzesco, ma è persino in offerta su Amazon. Se ne approfitti lo acquisti a soli 35,91€ grazie al coupon che attivi tu stesso così prendi due piccioni con una fava.

Le spedizioni non solo sono gratuite sia per gli abbonati Prime che per i clienti standard, ma sono finanche rapidissime.

Amazfit Bip S Lite: scegli il tuo alleato

Disponibile in tre colorazioni differenti, puoi optare per quella che si abbina di più al tuo stile così da avere un dispositivo da indossare sempre e che stia bene con il tuo guardaroba. Pieno di funzionalità, non devi farti intimorire dalla dicitura “Lite” perché ha davvero tanto dalla sua parte.

Con il display Always On hai sempre sott0occhio ciò che accade. Per leggere le informazioni non devi neanche strizzare gli occhi visto che il pannello è di elevata qualità, a colori e ampio al punto giusto.

I sensori integrati all'interno tengono sotto controllo lo sport così come la tua salute, ad esempio con il monitoraggio della frequenza cardiaca. Non sentirti in dovere di toglierlo quando sei a contatto con l'acqua dato che è totalmente impermeabile fino a 50 metri di profondità.

Dalla sua parte ha le notifiche smart, 150 quadranti con cui lo personalizzi e una batteria strepitosa che ti assicura fino a 30 giorni di utilizzo. Insomma, cosa gli manca?

Questo Amazfit Bip S Lite deve essere tuo!