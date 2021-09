Amazfit Bip S: lo smartwatch che stavi aspettando in OFFERTA

Amazfit Bip S è in promozione su Amazon a soli 42,41€. Il ribasso in corso ti consente di risparmiare quasi trenta euro e di portarti a casa un prodotto di cui non ti pentirai. In più con le spedizioni Prime assicurate lo ricevi in pochissimo tempo e soprattutto gratuitamente in tutta Italia.

Uno smartwatch semplicemente perfetto: Amazfit Bip S

Amazfit Bip S è uno smartwatch semplice che indossi al polso e non togli più. Pieno di caratteristiche utili, lo sfrutti praticamente per tutto visto che al suo interno non manca nulla. Lo trovi disponibile in colorazione nera, il che è un valore aggiunto dato che lo abbini effettivamente a tutto.

Il display a colori ti consente di avere una visione perfetta delle notifiche e dei dati a cui sei interessato. Inoltre è presente la funzionalità Always On per avere l'orario sempre a portata di vista e senza che tu debba premere alcun tasto.

I sensori integrati all'interno sono dedicati in egual modo al benessere e allo sport. Infatti puoi fare affidamento su un cardiofrequenzimetro e su un sistema di analisi del sonno. Le modalità sportive, d'altro canto, sono ben 17 per consentirti di svagarti come meglio preferisci. Non dimentichiamoci che è finanche impermeabile così lo puoi utilizzare a contatto con l'acqua senza timore.

Tra le altre caratteristiche che non mancano all'appello trovi:

le notifiche smart ;

; una batteria che dura fino a 40 giorni;

il posizionamento satellitare integrato.

Acquista subito il tuo Amazfit Bip S su Amazon a soli 42,41€. Ordinalo subito per riceverlo in appena 24 o 48 ore se sei abbonato Prime. Se invece sei cliente standard non perderti le consegne gratuite presso i punti di ritiro.