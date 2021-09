Amazfit GTR 2, smartwatch in offerta su Amazon (-13%)

Amazfit GTR 2 si trova in offerta su Amazon a 169,90€, con sconto del 13% e un risparmio effettivo di oltre 25 euro rispetto al prezzo solito.

Lo smartwatch del sottobrand di Xiaomi monta un display AMOLED circolare da 1,39 pollici. Tramite le impostazione è possibile attivare la modalità Always-on, che lascia lo schermo attivo anche quando lo smartwatch è in stand-by, mostrando un quadrante meno luminoso in modo tale da non incidere particolarmente sull'autonomia.

GTR 2 si collega agli smartphone Android e iPhone via bluetooth e si interfaccia con l'applicazione Zepp, che consente di configurare la ricezione delle notifiche e personalizzare lo smartwatch. Sono disponibili diverse watchfaces digitali o simil-analogiche tra cui scegliere.

Amazfit dichiara che i suoi dispositivi resistono all'acqua fino a 5 ATM, possono essere immersi in acqua senza subire danni o malfunzionamenti. Si tratta di una caratteristicha che permette di utilizzare lo smartwatch anche al mare o in piscina, per monitorare le proprie sessioni di nuoto.

Oggi il nuovo Amazfit GTR 2 si trova in offerta su Amazon a 169,90€, con spedizione Prime e possibilità di reso entro 30 giorni dalla consegna.