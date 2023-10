Amazfit GTR 3: lo smartwatch con Alexa scende sotto i 100€

Amazfit GTR 3 è uno smartwatch completo di tutte le funzioni di supporto per fitness, salute e attività complementari con il tuo smartphone che include anche l’assistente vocale Alexa. Il prezzo in offerta oggi è di 99,99 euro invece di 121,41. Ti spieghiamo perché è un affare da non perdere.

Amazfit GTR 3 in offerta Amazon: le caratteristiche

Abbiamo accennato alla presenza di Alexa, l’assistente vocale di Amazon, direttamente integrato. Con Amazfit GTR 3, puoi impostare facilmente allarmi, fare domande, ottenere traduzioni e molto altro ancora semplicemente parlando con il tuo orologio. La comodità di avere Alexa al polso è impareggiabile e ti permette di accedere a informazioni e assistenza in qualsiasi momento.

Ma non è tutto: questo smartwatch è intelligente anche offline. Anche quando sei fuori e non hai accesso a Internet, puoi utilizzare l’assistente vocale offline per eseguire una serie di operazioni, come attivare una modalità sportiva o avviare una funzione di monitoraggio della salute, tutto attraverso comandi vocali. È come avere un assistente personale sempre a portata di voce.

Se sei un appassionato di fitness, l’Amazfit GTR 3 è il compagno ideale. Con oltre 150 modalità sportive integrate tra cui scegliere, questo smartwatch è in grado di monitorare una vasta gamma di attività fisiche. Che tu stia correndo, nuotando, facendo yoga o qualsiasi altra cosa, questo smartwatch tiene traccia di metriche importanti come la frequenza cardiaca, le calorie bruciate e molto altro. Inoltre, ti fornisce feedback in tempo reale per aiutarti a migliorare le tue prestazioni ad ogni allenamento.

La durata della batteria è un grosso punto a favore. Questo dispositivo è dotato di una batteria incredibilmente potente che può durare fino a 21 giorni con una singola carica. Anche con tutte le funzionalità avanzate integrate, potrai goderti la sua potenza senza doverlo ricaricare continuamente.

Se ami le attività all’aperto, sarai felice di sapere che l’Amazfit GTR 3 è dotato di un altimetro barometrico per tenere traccia dell’altitudine e della pressione atmosferica durante le tue escursioni. Inoltre, supporta una serie di sistemi di navigazione satellitare, tra cui GPS, GLONASS, Galileo, BDS e QZSS, che ti consentono di tracciare con precisione il tuo percorso. Quindi, che tu stia scalando una montagna o facendo una passeggiata in città, avrai sempre a disposizione informazioni precise sulla tua posizione.

La navigazione tra le applicazioni dello smartwatch è un gioco da ragazzi grazie al sistema operativo Zepp. Con animazioni fluide a 60 FPS e un’interfaccia utente intuitiva, il sistema operativo Zepp rende la navigazione attraverso le funzioni dell’Amazfit GTR 3 un’esperienza senza intoppi che consuma meno energia. Troverai facilmente tutto ciò di cui hai bisogno, rendendo il tuo utilizzo dello smartwatch ancora più piacevole.

Amazfit GTR 3 è uno smartwatch eccezionale con funzionalità avanzate a un prezzo incredibile. L’offerta su Amazon a soli 99,99€ è un’opportunità da cogliere al volo se desideri un dispositivo che unisce potenza, versatilità e convenienza. Non perdere questa occasione per migliorare il tuo stile di vita e la tua salute con l’Amazfit GTR 3.

