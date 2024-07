Amazfit GTR 3: su Amazon lo trovate a soli 99€

Amazon ha lanciato un’offerta straordinaria sullo smartwatch Amazfit GTR 3. Questo dispositivo avanzato, solitamente venduto a 149,90 euro, è ora disponibile a soli 99,90 euro. Un’occasione imperdibile per chi desidera uno smartwatch di alta qualità a un prezzo scontato.

Caratteristiche dell’Amazfit GTR 3

L’Amazfit GTR 3 offre una serie di funzionalità che lo rendono un dispositivo ideale sia per l’uso quotidiano che per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica. Innanzitutto spicca un display AMOLED HD 1,39 pollici, che garantisce colori vividi e una visibilità eccellente anche alla luce del sole. Il tutto è protetto da una cassa in lega di alluminio e cinturino intercambiabile, che combinano eleganza e resistenza.

Presenti numerose funzioni avanzate di monitoraggio della salute, tra cui il controllo della frequenza cardiaca, l’ossigenazione del sangue (SpO2), il monitoraggio del sonno e il livello di stress. Il GPS integrato è utile per tracciare con precisione le attività all’aperto come corsa, ciclismo e camminata. L’ottima autonomia garantisce fino a 21 giorni di autonomia con una singola carica, ideale per chi non vuole preoccuparsi di ricaricare frequentemente. Non manca il supporto per Alexa e l’impermeabilità fino a 5 ATM, che lo rende adatto per nuoto e altre attività acquatiche.

L’Amazfit GTR 3 a soli 99,90 euro rappresenta un’offerta imperdibile per chi desidera uno smartwatch elegante e funzionale. Con Amazon, potete beneficiare di un acquisto sicuro, veloce e conveniente. Non perdete l’occasione di migliorare la vostra esperienza quotidiana con questo straordinario dispositivo. Affrettatevi, perché le scorte potrebbero esaurirsi rapidamente!