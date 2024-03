Amazfit GTS 3: lo smartwatch fitness con Alexa è in sconto primaverile

Tra le offerte di primavera di Amazon non poteva che sbucare anche Amazfit GTS 3, lo smartwatch per salute e fitness con Alexa integrato, che oggi può essere tuo in sconto a soli 104,90 euro. Scoprirai un dispositivo indossabile completo che ti supporterà in ogni momento della tua giornata.

Amazfit GTS 3: lo smartwatch per salute e fitness

L’integrazione di Alexa è il primo dettaglio unico che emerge da questo smartwatch: una soluzione che ti permette di avere accesso a una vasta gamma di funzioni e domande utili, sia online che offline, come impostare sveglie, fare domande, ottenere traduzioni in tempo reale e molto altro ancora.

Poi ci sono le funzioni tipiche per un dispositivo di questo tipo come le oltre 150 modalità sportive integrate che ti consentono di monitorare una varietà di attività fisiche, inclusi dettagli come la frequenza cardiaca, le calorie bruciate e così via. L’orologio potrà darti degli obiettivi da raggiungere, così da essere sempre stimolato in ogni tuo allenamento.

Spazio anche a quattro parametri di salute importanti, tra cui la frequenza cardiaca, la saturazione di ossigeno nel sangue, il livello di stress e la frequenza respiratoria con risultati ottenibili in meno di un minuto.

Un wearable insomma eccezionale, completo di tutto e che puoi acquistare a soli 104,90 euro grazie alle offerte di primavera Amazon.