Amazfit T-Rex 3 Pro con coupon in pagina: polso da sportivo a prezzo TOP

Amazfit T-Rex 3 Pro è uno smartwatch senza limiti. Dedicato a chi fa lo sport molto più che un hobby, questo accessorio ti assiste nei momenti di avventura così come nella vita quotidiana. È un prodotto sensazionale che abbini al tuo smartphone ma usi anche in solitaria e questo perché ha funzioni avanzate al suo interno. Disponibile in colorazione nera, su Amazon lo acquisti con il coupon in pagina.Portalo a casa a soli 329 euro e non perdere questa occasione.

Possente e soprattutto di qualità eccelsa, Amazfit T-Rex 3 Pro è un orologio tech che si riconosce a prima vista. È stato pensato e costruito per durare e per essere messo alla prova in ogni modo possibile ed immaginabile. Infatti è impermeabile fino a 10 ATM, ha una torcia integrata e offre ben 25 giorni di autonomia con una sola carica. Lo metti al polso e non ne fai a meno per ben 3 settimane consecutive per monitorare ogni movimento e non solo. Le sue caratteristiche non terminano qui perché è caratterizzato, inoltre, una ghiera in Titanio che lo impreziosisce sia in termini di qualità nei materiali che di design.

Ogni dato viene mostrato sul display tondo e super luminoso. Con una dimensione ideale per leggere i dati anche con un’occhiata, non lascia alcuna informazione scappare via. Consultalo mentre attivi una delle 180 modalità sportive oppure mentre controlli le mappe offline e usi il GPS integrato. Anche la salute non viene lasciata da parte con rilevazioni sul cuore e dati per battito cardiaco, sul sonno e livello energetico HRV.

Ps: la vita quotidiana non viene lasciata da parte attraverso pagamenti contactless, funzione di bussola, barometro, tempesta, altitudine e molto altro.

Non perdere di vista il Amazfit T-Rex 3 Pro e compralo subito su Amazon con il coupon da spuntare in pagina. Fallo tuo a soli 329 euro.