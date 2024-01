Amazon: 100€ di sconto su questi fantastici auricolari BOSE

Amazon ti offre una strepitosa occasione, ma devi sbrigarti perché si tratta di un’offerta a tempo limitato. Gli auricolari Bose QuietComfort EarBuds II possono essere tuoi infatti con uno sconto eccezionale di 100 euro: puoi pagarli solo 199,95 euro invece del prezzo originale di 299,95. Così sono davvero imperdibili.

Auricolari Bose QuietComfort EarBuds II: le caratteristiche

Con i Bose QuietComfort EarBuds II, la personalizzazione è la chiave. Grazie alla loro capacità di adattare l’eliminazione del rumore e le prestazioni audio alle tue preferenze, ti immergerai in un suono profondo e coinvolgente, con una cancellazione del rumore senza pari.

Non solo per l’ascolto, ma questi auricolari sono anche pensati per offrirti chiamate nitide e naturali. Dotati di quattro microfoni antirumore in ciascun auricolare e tecnologia di elaborazione del segnale digitale avanzata, i Bose QC Earbuds II si concentrano sulla tua voce, filtrando vento e rumori circostanti per garantirti conversazioni cristalline.

Una funzionalità particolarmente apprezzata è l’ascolto auricolare indipendente, che ti consente di utilizzare un solo auricolare mantenendo l’altro in stand-by. La gestione touch intuitiva ti permette di controllare la tua musica, regolare il volume e rispondere alle chiamate senza dover toccare il telefono.

Resistenti al sudore e agli agenti atmosferici con certificazione IPX4, questi auricolari Bose sono adatti a ogni situazione. Sia che ti stia allenando intensamente o che incontri una pioggia improvvisa, la loro costruzione robusta ti garantisce prestazioni affidabili.

L’autonomia è un altro punto forte, con fino a 6 ore di riproduzione continua e un’opzione di ricarica rapida che offre 2 ore di autonomia con soli 20 minuti di ricarica. La custodia magnetica incluso nel pacchetto consente di ottenere fino a 24 ore di ascolto totale.

Non perdere l’opportunità di portare a casa questi auricolari Bose QuietComfort EarBuds II a soli 199,95€ invece di 299,95€. Approfitta subito di questo affare su Amazon e tuffati in un’esperienza sonora di livello superiore.

