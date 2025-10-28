Amazon, maxi round di licenziamenti: 30.000 persone a casa

30.000 licenziamenti, per contenere le spese e ridurre un organico cresciuto troppo in fretta durante il picco di lavoro registrato durante la pandemia. È quanto avrebbero pianificato i vertici di Amazon. Lo hanno riferito alla redazione di Reuters diverse fonti rimaste anonime, ma ritenute a conoscenza dei fatti. Al momento utilizzare il condizionale è d’obbligo, poiché l’azienda non ha confermato (né smentito) la voce di corridoio.

30.000 licenziamenti per Amazon, da oggi

Il taglio, il più importante dal 2023 quando in pochi mesi lasciò a casa 27.000 persone, interesserebbe quasi il 10% dei dipendenti della società, toccando divisioni come le risorse umane, i team impegnati sulla progettazione di dispositivi e servizi e il cloud di AWS. L’ufficializzazione dovrebbe arrivare entro la settimana, forse già a partire da oggi.

Le fonti dell’indiscrezione riferiscono di manager che da ieri stanno seguendo un corso per gestire la comunicazione con lo staff, dopo che i licenziamenti verranno comunicati via email. Il ridimensionamento arriverà a colpire anche tra i dirigenti.

Nei mesi scorsi, il numero uno Andy Jassy ha istituito una linea telefonica anonima da chiamare per segnalare eventuali inefficienze interne all’azienda. L’obiettivo dichiarato è quello di ridurre un eccesso di burocrazia . Lo stesso CEO ha confermato che l’impiego sempre più massiccio dell’intelligenza artificiale contribuirà a tagliare posti di lavoro da qui in avanti.

Nulla, in confronto a quanto avverrà con i cobot