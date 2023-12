Amazon aggiorna l'app Alexa con un nuovo design

Amazon ha aggiornato l’app Alexa per semplificare l’accesso alle principali funzionalità della smart home. Il nuovo design permette di velocizzare la gestione dei dispositivi e l’esecuzione delle varie attività. Il rollout era iniziato da alcuni mesi, ma ora la versione rinnovata dell’app è disponibile per tutti. Un altro aggiornamento arriverà anche per Fire TV Stick e Cube, ma in questo caso l’esperienza utente è stata decisamente peggiorata.

Tutte le novità dell’app Alexa

Nella barra inferiore ci sono solo tre schede: Home, Dispositivi e Altro. La scheda Home è quella con il maggior numero di cambiamenti. Nella parte superiore è visibile la Shortcut Bar, ovvero un carosello orizzontale con i dispositivi dell’utente e le funzionalità di Alexa (Musica, Lista della spesa, Annuncio, Routine, Sveglia e altre). L’elenco può essere personalizzato toccando il pulsante Modifica. Per i dispositivi viene indicato lo stato (ad esempio accesso o spento per le luci).

Subito sotto c’è la sezione Attività. Qui sono mostrate card con varie informazioni, tra cui promemoria o sveglie. Per eliminare l’attività è sufficiente uno swipe verso sinistra. La sezione scompare se non ci sono attività. La sezione successiva è quella dei Preferiti che consente di eseguire azioni rapide per i dispositivi. Dal prossimo anno verranno mostrati anche sei snapshot delle videocamere Ring (solo per gli abbonati a Ring Protect).

Un tap sulla bolla blu (in basso a destra) permette di parlare con Alexa o effettuare richieste testuali. La scheda Dispositivi serve per la loro configurazione. Nella parte superiore è visibile l’elenco dei Gruppi. In alternativa all’elenco dei dispositivi è possibile usare Map View (in anteprima solo negli Stati Uniti e solo per iPhone/iPad con LiDAR).

Pubblicità a tutto schermo su Fire TV

Decisamente peggiorata invece l’esperienza d’uso dei dispositivi Fire TV. Con l’ultimo aggiornamento, all’avvio o al risveglio dallo standby viene mostrato un annuncio pubblicitario a schermo intero. Il banner viene chiuso premendo il tasto Home o Giù del telecomando. È possibile disattivare la riproduzione automatica nelle impostazioni, ma il video viene sostituito da uno slideshow (sequenza di immagini statiche).