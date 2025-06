Amazon aggiorna i Kindle con nuove opzioni per la leggibilità

Nei giorni scorsi, Amazon ha rilasciato un nuovo aggiornamento software per diversi modelli di Kindle di recente produzione. Le note di rilascio menzionano solo miglioramenti delle prestazioni, correzioni di bug e altri miglioramenti generali, ma l’aggiornamento include in realtà un’importante modifica per quel che concerne le opzioni per la leggibilità e l’accessibilità.

Andando più nello specifico, con la versione 5.18.3 dell’aggiornamento software, i modelli Kindle Scribe, Kindle Colorsoft, Kinder Paperwhite e base di 11ª e 12ª generazione ricevono nuove opzioni di spaziatura, accessibilità tramite la sezione “Carattere” in una pagina dedicata, mediante cui poter regolare l’interlinea, la spaziatura dei paragrafi, la spaziatura tra le parole e persino la spaziatura dei caratteri, oltre alla possibilità di ripristinare tutte le impostazioni predefinite.

In precedenza, questi Kindle offrivano solo tre opzioni di spaziatura delle righe di base che si trovano nella sezione “Layout”, comprese le opzioni per regolare le dimensioni dei margini.

La personalizzazione dell’interlinea del testo sui Kindle è rimasta a lungo indietro rispetto alle opzioni offerte dalla concorrenza. Tuttavia, mentre i dispositivi Kobo di ultima generazione offrono ancora più opzioni di regolazione delle dimensioni per la dimensione del carattere, l’interlinea e i margini, non offrono controlli specifici per la spaziatura di paragrafi, parole e caratteri. Con l’ultimo aggiornamento software rilasciato da Amazon, dunque, i modelli di Kindle coinvolti potrebbero rappresentare un’opzione migliore per gli utenti con disabilità visive o per coloro che hanno a che fare con la dislessia.

Amazon sta distribuendo l’update in maniera automatica e graduale attraverso il sistema di aggiornamenti automatici per i Kindle, ma chi non intende aspettare può scaricare manualmente il file specifico per il proprio eReader, copiarlo sul tuo dispositivo e proseguire basandosi sulle istruzioni fornite da Amazon stessa.