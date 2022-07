Amazon aggiorna l'interfaccia di Prime Video

Amazon ha deciso di aggiornare l’interfaccia di Prime Video dopo parecchi anni. Il nuovo design, molto simile a quello di Netflix, sarà inizialmente disponibile su Android, Fire TV, smart TV, Apple TV e game console. Successivamente arriverà anche su iOS e web. Gli utenti potranno testare a fondo le novità all’inizio di settembre con l’arrivo di una delle serie più attese, ovvero Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere.

Nuova interfaccia per Prime Video

Alcune sezioni non saranno disponibili in tutti i paesi (ad esempio in Italia non c’è il servizio FreeVee), ma la nuova interfaccia avrà un rilascio globale. La prima novità è l’eliminazione del menu di navigazione testuale nella parte superiore della schermata. Amazon ha aggiunto una colonna verticale di icone a sinistra che permettono di accedere ad altrettante aree: Ricerca, Home, Store, Live TV, FreeVee e Area personale. Store consente di acquistare o noleggiare i contenuti e di sottoscrivere l’abbonamento ai canali. In Live TV si accede ai canali, mentre nell’area personale ci sono watch list e acquisti.

La schermata Home mostra la top 10 dei contenuti più visti nel paese e un carosello di maggiori dimensioni per Amazon Originals. Quando viene spostato il puntatore su un riquadro, quest’ultimo viene ingrandito per visualizzare l’anteprima del video. C’è inoltre un sotto-menu che permette di accedere alle singole categorie (tutti, film, serie TV e sport).

La nuova interfaccia mostra chiaramente i contenuti compresi nell’abbonamento Prime Video e quelli da acquistare o noleggiare. I primi sono indicati con un segno di spunta di colore blu nella descrizione, mentre i secondi sono indicati con l’icona della busta della spesa di colore oro.

La nuova interfaccia, sviluppata in circa 18 mesi, è chiaramente ottimizzata per schermi di grandi dimensioni. Amazon afferma che la maggioranza degli utenti vede i contenuti su smart TV o dispositivi collegati alla TV, come Fire TV Stick e game console.

