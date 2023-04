Amazon annuncia Dialogue Boost per Prime Video

Amazon ha annunciato una nuova funzionalità di accessibilità che sarà disponibile in tutto il mondo per alcuni contenuti originali su Prime Video. Dialogue Boost incrementa il volume dei dialoghi rispetto alla musica di sottofondo e agli effetti sonori. In questo modo è più facile seguire le conversazioni, soprattutto durante la visione di film e serie TV più movimentati.

Voci più chiare su Prime Video

Gli utenti con problemi di udito possono usare i sottotitoli per seguire le conversazioni, ma in alcuni casi la loro attivazione è necessaria per tutti. Il volume delle voci è troppo basso, quindi occorre aumentarlo con il telecomando. Se la stessa scena contiene effetti sonori, l’utente deve nuovamente abbassarlo. Diverse TV e soundbar offrono specifiche impostazioni per esaltare i dialoghi, ma non tutti hanno il prodotto adatto.

La soluzione dell’azienda di Seattle Amazon si chiama Dialogue Boost. La funzionalità analizza l’audio originale in film e serie TV (Amazon Originals) e identifica i punti in cui i dialoghi possono essere più difficile da ascoltare rispetto alla musica di sottofondo e agli effetti. L’algoritmo di intelligenza artificiale isola la voce e amplifica il volume.

Inizialmente sarà disponibile per la lingua inglese. L’utente troverà nel menu due opzioni per l’intensità (media e alta). Nella pagina del film e della serie TV (come nel caso di Jack Ryan) verrà indicato il supporto per la funzionalità.

Altri titoli con l’audio potenziato per la voce sono The Marvelous Mrs. Maisel, Harlem, The Big Sick, Beautiful Boy e Being the Ricardos. Dialogue Boost può essere attivata su tutti i dispositivi supportati da Amazon Prime Video.

