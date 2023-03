Amazon annuncia nuove Fire TV Omni QLED

Amazon aveva annunciato le prime Fire TV Omni QLED a fine settembre 2022 (i primi modelli non QLED sono arrivati a fine 2021). L’azienda di Seattle aggiorna ora la serie con tre modelli più piccoli e introduce la nuova serie 2. Tutte le TV sono in vendita anche in Germania, Regno Unito e Messico.

Nuove Fire TV Omni QLED e serie 2

Amazon ha annunciato i primi dispositivi Fire TV nel 2014. In circa 9 anni sono state vendute oltre 120 milioni di unità. I prodotti più popolari sono ovviamente le Fire TV Stick, ma le funzionalità Fire TV sono integrate anche in alcune smart TV vendute da Xiaomi, TCL e Toshiba (vendute in Italia). Le Fire TV Omni QLED e serie 4 (disponibili solo in Canada e Stati Uniti) sono arrivate per la prima volta in Germania, Regno Unito e Messico, insieme alla nuova serie 2 (gli utenti italiani dovranno ancora aspettare, ma è solo questione di tempo).

Ai modelli da 65 e 75 pollici delle Fire TV Omni QLED si aggiungono ora i modelli da 43, 50 e 55 pollici. Come si deduce dal nome hanno un pannello Quantum Dot con risoluzione 4K. Altre caratteristiche di rilievo sono: full-array local dimming a 96 zone, HDR10 e Dolby Vision. Le funzionalità Dolby Vision IQ e HDR10+ Adaptive sfruttano un sensore per modificare automaticamente la luminosità.

Ovviamente non mancano i microfoni che permettono di controllare la smart TV tramite i comandi vocali di Alexa. La nuova Fire TV Ambient Experience trasforma la TV in un Echo Show gigante. Sullo schermo è possibile vedere appuntamenti, promemoria e appunti digitali, oltre a immagini artistiche e vari widget. Gli utenti possono anche controllare i dispositivi smart e vedere il flusso in tempo reale da videocamere di sorveglianza e campanelli smart.

I prezzi sono 449,99 dollari (43 pollici), 529,99 dollari (50 pollici) e 599,99 dollari (55 pollici). La nuova Fire TV-2 Series comprende invece i modelli da 32 e 40 pollici con risoluzione HD e full HD. I prezzi sono 199,99 e 249,99 dollari, rispettivamente.

