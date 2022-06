Amazon ASUS Week: gli sconti migliori sui laptop

Giugno inizia nel migliore dei modi per chi è alla ricerca di un nuovo laptop, grazie all’evento ASUS Week che prende il via oggi su Amazon. Sono molte le offerte e gli sconti proposti dall’e-commerce: ne segnaliamo alcuni, secondo noi i migliori, in questo articolo. Per l’elenco completo (in costante aggiornamento) visitare la pagina dedicata sullo store.

Gli sconti migliori della ASUS Week su Amazon

L’occasione più ghiotta online in questo momento è quella che permette di risparmiare ben 300 euro sul modello VivoBook K513EQ con display da 15,6 pollici, potente CPU Intel Core i7-1165G7, 8 GB di RAM e SSA da 512 GB per lo storage. C’è anche la scheda video NVIDIA GeForce MX350.

Chi desidera ancora più potenza per il comparto grafico può puntare al VivoBook Pro 15 K3500PC acquistabile con uno sconto di 150 euro. Integra una NVIDIA GeForce RTX 3050.

Gli appassionati di gaming possono allungare le mani su ROG Strix G15 con AMD Ryzen 7 4800HX, 16 GB di RAM e WiFi 6 approfittando dell’offerta a -350 euro di oggi.

Decisamente più economico, ma versatile e con un display più piccolo da 14 pollici, il modello F415JF con Intel Core i5-1035F1 e NVIDIA GeForce MX 130. Grazie alla ASUS Week di Amazon può essere tuo con 100 euro di sconto.

Concludiamo la carrellata con un esponente della famiglia Chrome OS (tutti i precedenti hanno il sistema operativo Windows preinstallato), il low cost Chromebook C223 già di per sé conveniente, ma in questo momento in offerta a -100 euro. Praticamente è regalato. È adatto a navigazione, riproduzione dei contenuti multimediali, studio, editing dei documenti, gestione della posta elettronica e comunicazione da remoto.

Tutti i dettagli relativi alle specifiche tecniche dei modelli qui segnalati sono consultabili raggiungendo le schede dei singoli prodotti attraverso i link posizionati sulle riduzioni di prezzo. Come scritto in apertura, rimandiamo alla pagina della promozione per tutti gli aggiornamenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.