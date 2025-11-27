Risparmia con il Black Friday di Amazon: ci siamo

Ci siamo: è arrivato il Black Friday. Inizia la giornata più calda (e conveniente) dell’anno per lo shopping online e la sezione di Amazon dedicata all’evento già ospita centinaia di offerte per ogni categoria dell’e-commerce. Qui è dove ti spieghiamo come approfittarne, per risparmiare e portarti avanti con l’acquisto dei regali da mettere sotto l’albero oppure semplicemente per far scorta di quei prodotti che utilizzi quotidianamente.

Black Friday su Amazon: offerte e sconti

La prima cosa da sapere è che si tratta di un evento aperto a tutti. Non servono infatti abbonamenti o sottoscrizioni per accedere alle offerte, anche se con un account Prime si ha diritto a spedizioni veloci e gratuite indipendentemente dall’importo della spesa. Il servizio include inoltre lo streaming di musica, film e serie TV, un catalogo di giochi in cloud gaming su Luna, l’accesso a eBook, riviste e altro ancora.

Quanto si può risparmiare con il Black Friday su Amazon? La risposta più semplice e sintetica possibile è molto . Ecco qualche esempio. Ci sono già la Fire TV Stick 4K a -45% rispetto al listino ufficiale per rendere smart qualsiasi televisore o monitor, il robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreame L40s Pro Ultra a -35% che si occuperà delle faccende al posto tuo, il bundle con PS5 e FC 26 a -18% per scendere subito in campo e il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 a -31% con sistema operativo Windows 11.

Per trovare i migliori sconti e le offerte più convenienti ti consigliamo di tenere d’occhio queste pagine, dove fino all’appuntamento di lunedì con il Cyber Monday segnaleremo le occasioni imperdibili per categorie come informatica, elettronica, gaming e smart home. Tutte le altre promozioni sono invece raccolte nella pagina dedicata sull’e-commerce: la puoi visitare dai tuoi dispositivi.