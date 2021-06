Amazon cerca un Head of Product per le blockchain

Anche Amazon è pronta a dire la sua nel territorio della finanza decentralizzata, come testimonia la comparsa dell'annuncio per l'assunzione di un Blockchain Head of Product. Ai candidati è preferibilmente richiesta esperienza nel settore. Riportiamo di seguito in forma tradotta un paio di estratti di quanto si legge nell'inserzione, condivisa su LinkedIn (il link per la versione integrale è a fondo articolo).

Sei appassionato di blockchain, reti decentralizzate e del loro potenziale per trasformare il modo in cui le persone, le aziende e i governi effettuano transazioni? Vuoi definire le modalità con le quali AWS permetterà ai clienti di risolvere problemi e innovare con la tecnologia delle blockchain? Unisciti a noi per guidare il team Amazon Managed Blockchain.

Un Blockchain Head of Product per il business di Amazon

Dal gruppo di Seattle non è giunta alcuna conferma ufficiale in merito ai progetti messi in cantiere su questo fronte, ma ormai da qualche tempo si parla del possibile lancio di una moneta digitale per la gestione dei pagamenti, con una fase di test già avviata in Messico all'inizio dell'anno. A occuparsene è la divisione Digital and Emerging Payments.

Stiamo cercando un candidato intenzionato a offrire un'esperienza il più possibile focalizzata sulle esigenze del cliente, che sappia mostrare una propensione all'azione e al pensare in grande.

Un'ennesima conferma di come Amazon stia guardando con interesse sempre maggiore al vivace ambito DeFi (Decentralized Finance), anzitutto con l'obiettivo di potenziare l'offerta legata all'infrastruttura cloud di AWS, quasi un obbligo nel momento in cui sempre più realtà a livello globale stanno avviando ed espandendo i loro business riconducibili al territorio Fintech.