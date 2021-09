Operativo il centro di distribuzione Amazon di Cividate al Piano

Una confezione di mascherine: è questo il primo articolo spedito dal nuovo centro di distribuzione aperto da Amazon a Cividate al Piano, in provincia di Bergamo. I lavori per la realizzazione dell'impianto erano stati annunciati nel mese di marzo, ora il magazzino (l'ottavo in Italia di questo tipo) è pienamente operativo.

È attivo il primo centro di distribuzione Amazon in Lombardia

Arriverà a creare 900 posti di lavoro a tempo indeterminato in tre anni. Questo il commento di Salvatore Schembri Volpe, Responsabile di Amazon Italia Logistica, con riferimento al contributo offerto alle scuole locali con la dotazione di 16 lavagne interattive.

Siamo felici di confermare la nostra volontà di continuare a investire nel Paese con l'apertura del nostro ottavo centro di distribuzione in Italia. Abbiamo investito molto in questi dieci anni, raggiungendo i 12.500 dipendenti a tempo indeterminato a cui offriamo un livello di retribuzione tra i più alti del settore oltre a un rilevante pacchetto di benefit fin dal primo giorno, in un ambiente di lavoro sicuro, moderno e inclusivo. Il nostro impegno però non si esaurisce qui. Grazie al dialogo costante e costruttivo con le istituzioni locali, cerchiamo sempre di individuare iniziative che possano dare un supporto concreto al territorio. Questa volta siamo felici di sostenere le scuole del comune con la donazione di 16 lavagne interattive LIM.

Quella di Cividate al Piano è l'undicesima struttura realizzata e inaugurata da Amazon in Lombardia, dopo le sedi aziendali a Milano, un centro di smistamento a Casirate d'Adda (BG), uno di distribuzione urbano Prime Now nel capoluogo e sette depositi di smistamento situati a Milano, Origgio (VA), Buccinasco (MI), Peschiera Borromeo (MI), Burago di Molgora (MB), Castegnato (BS) e Pioltello (MI).

Restando in tema, nei giorni scorsi il gruppo ha annunciato la realizzazione del suo primo centro di distribuzione in Abruzzo, scegliendo il comune di San Salvo (in provincia di Chieti) per ospitarlo.