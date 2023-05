Amazon, che bomba: Monitor curvo Samsung a soli 109 euro (-47%)

Se stai cercando un monitor di qualità per il tuo PC, non puoi assolutamente passare oltre questa volta perché l’offerta di cui ti stiamo per parlare è davvero una bomba.

Il Samsung Monitor S36C (‎S24C366) è disponibile infatti a soli 109,90 euro invece di 209, con uno sconto del 47% sul prezzo di listino, spedizione Prime e consegna immediata.

Il monitor curvo Samsung economico e di qualità che cercavi

Il Samsung Monitor S36C è un monitor LED da 23.6 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel), che offre immagini nitide e brillanti grazie al rapporto di contrasto di 1000:1 e alla luminosità di 250 cd/m2. Il monitor ha un design elegante e sottile, con una cornice nera e una base rotonda. Il monitor è dotato di ingressi HDMI e VGA, per collegarlo facilmente a diversi dispositivi.

Il pannello ha anche alcune funzioni smart che migliorano la tua esperienza visiva: la modalità Eye Saver riduce l’emissione di luce blu, proteggendo i tuoi occhi dalla fatica; la tecnologia Flicker Free elimina lo sfarfallio dello schermo, garantendo una visione più confortevole; la funzione Eco Saving Plus regola automaticamente la luminosità in base al contenuto, risparmiando energia. E poi naturalmente c’è la conformazione curva, che ti offre un angolo di visione eccezionale.

Non perdere questa occasione di acquistare il Samsung Monitor S36C a un prezzo stracciato: approfitta subito dell’offerta prima che si esaurisca.

