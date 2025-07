Amazon, che occasione: monitor curvo da gaming 24" a soli 99 euro

Oggi puoi farti un regalo per la tua postazione e senza spendere troppo: questo monitor da gaming curvo da 24 pollici con risoluzione Full HD e frequenza di aggiornamento a 180Hz può essere tuo a soli 99 euro invece di 119,99. Il prezzo si attiverà automaticamente al checkout, quindi non temere se non dovessi visualizzarlo subito.

Il pannello di questo monitor è dotato di un refresh rate da 180Hz e tempi di risposta di 1ms che lo rendono adatto appunto per giocare. La curvatura da 1650R, oltre a essere bella da vedere, contribuisce a rendere il gioco ancora più coinvolgente, con il supporto della risoluzione Full HD e di un livello di contrasto 3000:1, con copertura sRGB al 99% per colori vivi e realistici.

Il monitor è dotato poi di tecnologie che favoriscono la salute degli occhi, come l’anti luce-blu e il flicker-free che evita l’affaticamento visivo anche dopo diverse ore di lavoro o di gioco. L’inclinazione è regolabile come preferisci, mentre la compatibilità con HDMI 2.1 e DisplayPort 1.4 lo rende ideale anche per console di ultima generazione.

Puoi portare il tuo setup a un livello superiore senza spendere troppo: aggiungi il monitor al carrello e completa l’acquisto per pagarlo soltanto 99 euro.