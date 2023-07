Prime Day: ecco i tuoi codici promozionali nascosti

Ci siamo, tra poche ore, più precisamente alla mezzanotte, prenderà ufficialmente il via l’edizione 2023 dell’evento Prime Day riservato in esclusiva agli abbonati Prime, che andrà avanti poi nelle giornate di martedì 11 e mercoledì 12 luglio. Forse non tutti ne sono a conoscenza, ma Amazon dedica una pagina ai codici promozionali personalizzati assegnati a ogni cliente: per raggiungerla non bisogna far altro che visitare l’indirizzo amazon.it/le-mie-promozioni e scoprire le proprie.

Scopri le tue promo personalizzate per il Prime Day

Le offerte elencate possono cambiare da un account all’altro. Nel nostro caso, ad esempio, in questo momento troviamo un 20% di sconto sui prodotti di seconda mano, la possibilità di ottenere tre mesi di accesso senza spese agli eBook di Kindle Unlimited e una riduzione dei prezzi del 15% sugli articoli inseriti in una Lista Nascita. Eccoli raccolti nell’immagine seguente.

L’invito è dunque quello a dare uno sguardo alla pagina dedicata per scoprire i propri. Attenzione anche alle scadenze: sono indicate nei dettagli delle singole primo.

Tornando all’appuntamento con il Prime Day, tutto ciò che serve per partecipare all’evento è un abbonamento Prime attivo. I clienti che non lo hanno ancora fatto possono approfittare della possibilità di iniziare subito il mese di prova gratuita (cancellare eventualmente il rinnovo automatico) e allungare così subito le mani sui tanti vantaggi della sottoscrizione, tra i quali rientra lo streaming di film, serie e show dal catalogo della piattaforma Prime Video.

Ci sono già anche i prodotti Amazon in forte sconto, come il nuovo altoparlante Echo Pop con Alexa a soli 17,99 euro (-67%). L’elenco completo è raccolto in un articolo dedicato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.