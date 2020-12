Quest’anno anche Amazon ha scelto di aderire all’edizione 2020 dell’iniziativa Colletta Alimentare proposta dal Banco Alimentare: fino a giovedì 10 dicembre i clienti dell’e-commerce potranno partecipare scegliendo i prodotti da donare online tra sughi, biscotti e alimenti per l’infanzia indicati nell’apposita sezione dello store.

Una volta effettuato l’acquisto i prodotti selezionati saranno inviati ai magazzini dell’associazione e in seguito devoluti alle circa 8.000 strutture caritative convenzionate che aiutano oltre 2,1 milioni di persone in difficoltà. Maggiori informazioni e le risposte alle domande frequenti nella sezione FAQ. Questo il commento di Giorgio Busnelli, Director Consumer Goods Amazon.it e Amazon.es.

È un vero onore per noi poter sostenere la Colletta Alimentare, un gesto di donazione che da anni coinvolge milioni di italiani e, in questo momento di emergenza, è ancora più decisivo. L’impegno verso l’iniziativa è molto sentito anche dai nostri dipendenti che ogni novembre partecipano con entusiasmo alla Giornata della Colletta Alimentare. Mettere a disposizione il nostro store con una selezione di prodotti di Barilla, Rio Mare e Plasmon e dare così la possibilità ai clienti di donare a supporto delle persone più in difficoltà è quindi la naturale evoluzione di una collaborazione tra Amazon e il Banco Alimentare che siamo lieti di portare avanti nel tempo.