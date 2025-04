Amazon conferma il Prime Day a luglio nonostante i dazi

Amazon ha ufficializzato il ritorno del Prime Day a luglio. Ma la guerra commerciale potrebbe rovinare la festa… I dazi potrebbero gonfiare i prezzi e raffreddare l’entusiasmo dei cacciatori di offerte.

Il gigante dello shopping online ha saputo inventarsi questa maratona di sconti per ravvivare un periodo tradizionalmente fiacco. Non solo spinge i suoi prodotti, ma apre le porte a migliaia di venditori esterni. Per le piccole imprese, infatti, è diventata una vetrina preziosa. Ma le tensioni commerciali rischiano di mettere i bastoni fra le ruote.

Amazon non si ferma: a luglio torna il Prime Day

Per evidenziare l’impatto dei dazi voluti dal presidente Trump, Amazon avrebbe intenzione di mostrare il costo delle tariffe accanto al prezzo totale dei prodotti sul suo sito. Questo renderebbe molto visibile l’effetto concreto delle politiche commerciali passate, soprattutto per i beni importati dalla Cina.

Una decisione che la Casa Bianca non ha esitato a bollare come “un atto ostile e politico“. Secondo loro, Amazon starebbe cercando di influenzare l’opinione pubblica contro i dazi proprio in un momento delicato sul piano elettorale. Amazon ha prontamente risposto alle accuse, spiegando che l’idea di esporre i costi di importazione era stata presa in considerazione solo per il suo negozio low-cost Amazon Haul, non per il sito principale.

L’incognita dei dazi sull’Amazon Prime Day

Con il Prime Day ancora lontano, è difficile prevedere quanto i dazi influenzeranno le vendite. Alcuni venditori Amazon hanno già deciso di tirarsi indietro, mentre altri stanno riducendo la quantità di merce scontata che metteranno in offerta.

Quest’anno il Prime Day proporrà sconti in oltre 35 categorie, dall’elettronica alla cucina, dalla bellezza all’abbigliamento. Accanto ai prodotti esclusivi Amazon, ci saranno anche articoli di tendenza e preferiti dei creator.

Il Prime Day 2025 inoltre, segna il debutto dell’evento in Irlanda e il ritorno in numerosi altri paesi, dal Brasile agli Emirati Arabi Uniti. Ma le novità non finiscono qui: Amazon ha appena lanciato una selezione di beni di lusso curata da Saks, con marchi del calibro di Dolce & Gabbana, Balmain e Stella McCartney, disponibile per i clienti americani.