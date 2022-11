Amazon conferma i tagli per il team hardware

Amazon ha confermato l’indiscrezione del New York Times. Dave Limp, Vice Presidente del gruppo Devices & Services, ha comunicato il taglio dei dipendenti che si occupano di hardware e servizi. Non è noto però il numero esatto. La portavoce Kristy Schmidt ha dichiarato che la percentuale è bassa. L’azienda di Seattle ha oltre 1,5 milioni di dipendenti, la maggioranza dei quali lavora nei magazzini.

Meno investimenti per Echo e Alexa?

Nella comunicazione inviata ai dipendenti viene specificato che Amazon deve “consolidare team e programmi” a causa del “contesto macroeconomico incerto“. Dopo aver valutato le priorità, l’azienda ha deciso di tagliare alcuni posti di lavoro nel gruppo Devices & Services, ovvero il team che sviluppa i dispositivi Echo (smart speaker e smart display), i tablet Fire, la serie Fire TV e gli e-reader Kindle.

Secondo le fonti del New York Times, Amazon dovrebbe licenziare circa 10.000 persone dello staff corporate. Non sono invece previsti tagli per i dipendenti che lavorano nei magazzini con contratti ad ore. L’azienda cercherà di spostarli in altri ruoli. Se ciò non sarà possibile, gli ex dipendenti riceveranno una buonuscita, benefit transitori e un supporto per la ricerca di un altro lavoro.

Secondo il Wall Street Journal, il taglio riguarda anche le risorse umane, il servizio Amazon Luna e lo sviluppo di Alexa. Dave Limp ha tuttavia confermato che il gruppo Devices & Services rimane uno dei più importanti, quindi l’azienda continuerà ad investire nello sviluppo di hardware e software.

