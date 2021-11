Amazon, così puoi vincere la maglia della tua squadra

Amazon ha annunciato un piccolo concorso per tutti coloro i quali si sono iscritti ad Amazon Prime e ora, con una semplice risposta, potrebbero vincere la maglia ufficiale della propria squadra preferita. Vincere è facile, ma l'operazione va completata entro il 6 dicembre. Ecco cosa occorre fare.

Vinci la maglia della tua squadra

Per vincere la maglia della propria squadra occorre andare su QUESTA pagina ed esplicitare quali sono i colori per i quali batte il cuore. A questo punto bisogna indicare la propria maggiore età ed infine rispondere a tre domande di cultura calcistica: si tratta di tre pronostici relativi a partite che si svolgeranno entro poche settimane. Indovinando anche solo una delle tre si avrà diritto a partecipare all'estrazione della maglia. Amazon, ormai da mesi sempre più interessato al mondo del calcio, punta così a meglio profilare la propria community per finalità che saranno molto probabilmente legate all'offerta streaming della Champions e di future altre manifestazioni: un gioco a estrazione diventa il migliore dei modi per personalizzare i propri servizi ed ottimizzare il rapporto con ogni singolo cliente.

Occorre dunque essere veloci, perché bisogna completare la compilazione entro il 6 dicembre; competenti, perché bisogna indovinare l'esito di tre sfide non certo banali; fortunati, perché occorrerà essere estratti. Due fattori su tre dipendono da te, l'ultimo lo si lascia alla dea bendata. Unico requisito: essere abbonati Amazon Prime (oppure abbonarsi ora, sapendo che il primo mese è gratuito, consente di accedere a spedizioni gratuite e le ultime sfide della Champions League, dopodiché ci si può anche cancellare senza rinnovare)

Nel frattempo maglie e altri gadget di alcune tra le principali squadra di calcio italiane sono disponibili su Amazon con sconti di pieno Black Friday: trovi tutto qui, in attesa dell'estrazione.