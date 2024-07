Amazon da FUORITUTTO: cuffie bluetooth Philips a 17,99€ con il 64% di sconto

Se stavi cercando di acquistare un nuovo paio di cuffie non esiste occasione migliore, perché Amazon ha deciso di stravolgere il prezzo su queste cuffie Philips H4205RD/00 che, grazie al 64% di sconto, possono essere tue a soli 17,99 euro invece di 49,99. Hai anche la spedizione Prime inclusa nel prezzo.

Cuffie Philips in offerta: le caratteristiche

Ad un prezzo veramente basso ti porti a casa delle cuffie, dall’elegante design rosa, capaci di offrirti delle prestazioni audio straordinarie insieme ad una comodità d’uso pazzesca. Cominciamo parlandoti del tasto Bass Boost con cui puoi attivare dei bassi profondi e avvolgenti con un semplice tocco.

Parliamo poi dei driver da 32mm che sono utili per garantirti un suono pieno e ricco di dettagli, supportate da una connessione bluetooth intuitiva e stabile, che permette di accoppiare le cuffie in modo rapido e senza stress. Il tasto multifunzione, poi, è utile per gestire comodamente la tua musica e rispondere alle chiamate senza toccare il telefono.

Ottima anche la durata della batteria con fino a 29 ore di riproduzione continua: supportano anche la ricarica rapida, per cui potrai avere 4 ore di ascolto con soli 15 minuti di carica. Comode da usare, quando non le usi puoi richiuderle in modo da conservarle facilmente nella borsa.

Infine, nella confezione troverai tutto il necessario: le cuffie Philips H4205RD/00, una guida breve per iniziare subito e un cavo USB C per la ricarica. Semplici da usare, potenti nelle prestazioni e stilose nel design, queste cuffie sono un must-have per ogni amante della musica: a soli 17,99 euro.