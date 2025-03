Speaker Bluetooth top di gamma B&O in super sconto (poche ore)

Sta per scadere la super offerta di Amazon su Beosound Explore, lo speaker Bluetooth di Bang & Olufsen tra i migliori della categoria. Fa parte della Festa delle Offerte di Primavera in corso sull’e-commerce e che terminerà alla mezzanotte di oggi (lunedì 31 marzo). Ti rimane dunque poco tempo per approfittarne. Le recensioni pubblicate da chi lo ha già acquistato e messo alla prova lo hanno promosso con un voto medio superiore a 4 stelle su 5.

Beosound Explore di Bang & Olufsen: ottima offerta

È perfetto sia per la casa che per gli ambienti esterni, grazie alla resistenza all’acqua e alla polvere, oltre che all’ingombro compatto che permette di portarlo facilmente ovunque (il peso si attesta a 650 grammi). Inoltre, ha 27 ore di autonomia per un’esperienza di ascolto sempre senza interruzioni. Nessun compromesso nemmeno sul fronte della qualità audio, grazie alla tecnologia True360 per un suono potente e nitido, con bassi profondi. Il design e le dimensioni sono mostrate dall’immagine qui sotto, ne trovi altre nella pagina dedicata.

Non lasciarti sfuggire l’occasione di allungare le mani su un altoparlante wireless top di gamma: compra Beosound Explore di Bang & Olufsen al prezzo finale di 187 euro (invece di 249 euro come da listino ufficiale). Non devi attivare coupon, il forte sconto è applicato in automatico. Scegli la colorazione che preferisci tra Verde e Navy, la spesa finale non cambia.

Affrettati: come anticipato, la Festa delle Offerte di Primavera si concluderà tra poche ore, alla mezzanotte di oggi. Amazon offre promozioni in ogni categoria, dai uno sguardo alla sezione dedicata per trovare l’offerta migliore per te e risparmiare notevolmente.