Amazon deve rispettare il DSA: ricorso respinto

Il Tribunale generale dell'Unione europea ha confermato la designazione di VLOP, quindi Amazon deve rispettare gli obblighi del Digital Services Act.
Il Tribunale generale dell'Unione europea ha confermato la designazione di VLOP, quindi Amazon deve rispettare gli obblighi del Digital Services Act.
Il Tribunale generale dell’Unione europea ha respinto il ricorso presentato da Amazon oltre due anni fa. L’azienda di Seattle deve quindi rispettare gli obblighi del Digital Services Act (DSA). Un portavoce ha comunicato che la scontro legale procederà alla Corte di Giustizia. Amazon rischia anche di dover rispettare il Digital Markets Act con i servizi cloud.

Amazon è un VLOP per il DSA

Amazon è stata considerata una VLOP (Very Large Online Platform), quindi è soggetta agli obblighi più stringenti del DSA. L’azienda di Seattle aveva presentato ricorso contro la designazione all’inizio di luglio 2023, in quanto le disposizioni della legge violerebbero la libertà d’impresa, il diritto di proprietà, il principio di uguaglianza dinanzi alla legge, la libertà di espressione e di informazione, il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione delle informazioni riservate.

Il Tribunale generale ha respinto il ricorso con la sentenza di oggi (PDF). Anche se gli obblighi previsti dal DSA, tra cui quelli di trasparenza, accesso ai dati, registro degli annunci e suggerimenti senza profilazione, possono rappresentare un’ingerenza nei diritti o libertà suindicati e costi notevoli per l’azienda, il Tribunale ha stabilito che la designazione è corretta perché gli obiettivi sono prevenire la diffusione di contenuti illeciti e tutelare i consumatori.

Un portavoce ha dichiarato che Amazon presenterà appello alla Corte di Giustizia. Questo è il commento ufficiale:

Lo status di VLOP è stato concepito per affrontare i rischi sistemici posti dalle grandi aziende che hanno come principale fonte di reddito la pubblicità e che distribuiscono informazioni e opinioni. Amazon Store, in quanto marketplace online, non presenta tali rischi sistemici. Vende solo beni e non diffonde né amplifica informazioni, opinioni o pareri.

Anche Zalando aveva presentato ricorso, ma è stato respinto dal Tribunale. Questa settimana ha presentato appello alla Corte di Giustizia.

Fonte: Reuters

Pubblicato il 19 nov 2025

