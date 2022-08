Amazon Drive chiuderà il 31 dicembre 2023

L’azienda di Seattle ha comunicato che il suo servizio di cloud storage verrà chiuso il 31 dicembre 2023. Gli utenti che usano Amazon Drive dovranno quindi scaricare tutti i file diversi da foto e video. Questi ultimi verranno spostati automaticamente su Amazon Photos. Visto l’imminente ritocco al prezzo di Amazon Prime si spera almeno in un aumento dello spazio di archiviazione.

Chiude Amazon Drive, tutto su Amazon Photos

Nelle FAQ pubblicate sul sito ufficiale viene spiegato che la chiusura di Amazon Drive è stata decisa per investire maggiormente su Amazon Photos, la soluzione di cloud storage per foto e video. I due servizi condividono lo spazio di archiviazione. Gli utenti possono effettuare il backup dei file, come avviene con i servizi più popolari, tra cui Google Drive e Dropbox. L’accesso è possibile tramite browser, desktop e mobile (Android e iOS).

Tutti gli utenti possono utilizzare i 5 GB di spazio gratuito per caricare foto, video e altri tipi di file. Lo spazio illimitato (per le foto in alta risoluzione) è disponibile unicamente agli abbonati Prime. Chi necessita di più spazio può sottoscrivere i piani da 100 GB a 30 TB. A partire dal 31 dicembre 2023, i file diversi da foto e video non saranno più accessibili, quindi è necessario scaricarli sul computer.

L’app Amazon Drive non sarà più disponibile sugli store di Apple e Google dal 31 ottobre 2022. A partire dal 31 gennaio 2023 non sarà più consentito il caricamento dei file. Foto e video presenti verranno trasferiti automaticamente su Amazon Photos. Gli utenti possono cancellare l’abbonamento ad Amazon Drive in qualsiasi momento (con eventuale rimborso).

