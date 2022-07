Amazon Prime: aumento di prezzo in Italia

È arrivata la notizia che molti non avrebbero mai voluto ricevere, il prezzo dell’abbonamento ad Amazon Prime sta per aumentare. Il rincaro è appena stato comunicato con un’email recapitata agli iscritti e che si apre così: Grazie per essere iscritto ad Amazon Prime, ti contattiamo per informarti di una modifica futura al prezzo del tuo abbonamento .

Il prezzo di Amazon Prime sta per aumentare in Italia

Il cambiamento sarà effettivo a partire dal 15 settembre 2022. La nuova spesa da sostenere è fissata in 4,99 euro al mese (attualmente è 3,99 euro al mese). La sottoscrizione annuale passerà invece da 36,00 euro a 49,90 euro.

Questa modifica è realizzata sulla base di, e in conformità con, la Clausola 5 dei Termini e Condizioni Amazon Prime.

Non cambierà il catalogo dei servizi inclusi: dalle spedizione gratuite sui prodotti allo streaming di Prime Video e Prime Music, dai giochi di Prime Gaming agli eBook di Prime Reading, senza dimenticare il backup illimitato delle immagini su Amazon Photos.

Amazon giustifica la propria decisione con l’aumento generale dei prezzi. Insomma, è colpa dell’inflazione. Come sottolineato nel messaggio, si tratta del primo rincaro da quattro anni a questa parte: nella primavera 2018 si è passati da 19,99 euro a 36,00 euro.

Continuiamo ad impegnarci per migliorare il servizio di Amazon Prime per i nostri clienti. È la prima volta che modifichiamo il prezzo di Prime in Italia dal 2018. Nel frattempo, abbiamo ampliato la selezione di prodotti disponibili con consegna Prime veloce illimitata, senza costi aggiuntivi; abbiamo attivato e migliorato la consegna di generi alimentari con Amazon Fresh; e abbiamo aggiunto sempre più intrattenimento digitale di qualità, come serie TV, film, musica, giochi e libri. In particolare, Prime Video ha ampliato la raccolta di serie e film Amazon Originals e ha attivato l’accesso allo sport dal vivo, come la UEFA Champions League.

Per chi ha già effettuato il rinnovo annuale dell’abbonamento ad Amazon Prime in questo 2022, o lo farà entro il 14 settembre, i prossimi mesi della sottoscrizione continueranno a essere fruibili al prezzo di 36,00 euro. Rimane la possibilità di effettuare una prova gratuita per 30 giorni.

Come scritto in apertura, la notizia non renderà felici utenti e clienti. Bisogna ad ogni modo considerare come altrove la sottoscrizione sia già oggi molto più costosa: negli Stati Uniti, ad esempio, richiede una spesa pari a 139,00 dollari (o 14,99 euro su base mensile).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.