Amazon e Xiaomi unite: la tv più SMART del secolo con 43" di emozioni

Il cambio del digitale terrestre ancora non ti ha indotto ad acquistare una smart TV di ultim generazione? Ti dirò, con questa nuova introduzione sul mercato le tue decisioni potrebbero cambiare da un momento all’altro. Forse non ne sarai a conoscenza, ma Xiaomi e Amazon hanno unito le forze per dare vita a un televisore di ultima generazione eccezionale e per il prezzo che ha? Da prenderlo al volo.

In realtà di tratta del modello da 43 pollici attualmente in offerta lancio, per l’occasione te lo accaparri con 339,99€ ma sappi che hai a disposizione anche le varianti da 50 e 55″.

Arriva a casa in un battibaleno, le spedizioni sono completamente gratuite e veloci. Ho da farti soltanto un appunto: il tempo stringe.

Xiaomi e Amazon insieme: ecco la smart TV che desideravi avere

Ha tutto al posto giusto questo televisore visto che non solo ti fa vedere i soliti canali in chiaro al massimo della risoluzione, ma ha letteralmente integrata al suo interno una Fire TV stick. Cos’è? La chiavetta più in voga del momento che ti fa accedere letteralmente a qualunque applicazione tu voglia.

Semplicissima da utilizzare, ha persino Amazon Alexa integrata così utilizzi la voce per gestire il tutto.

Non sono qui per riempirti di informazioni tecniche anche perché sai leggere da te, però voglio farti presente che con le tecnologie che integra la visione non si limita ad elevata per il 4K Ultra HD, ebbene no, devi contare anche l’insieme di aggiunte che sono state implementate. Il risultato finale? Colori saturi, realistici e dettagli che ti faranno sentire parte integrante della scena che osserverai.

Se lo chiedi a me, questa smart TV è un’esperienza in tutto e per tutto.

Acquista ora la tua versione preferita su Amazon, ti ricordo che si tratta di un’offerta lancio e che il prezzo parte da 339,00€ per il modello da 43 pollici.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.