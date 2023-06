Amazon: ecco Hey Disney, l'assistente che rimpiazza Alexa

Amazon e Disney hanno deciso di unire le forze per dare vita a un’esperienza interattiva che va a combinare le funzioni del ben noto e tanto amato assistente vocale Alexa con quello dei personaggi del mondo Disney, per l’appunto. Si tratta di “Hey Disney!” e negli USA è già fruibile su qualsiasi dispositivo della linea Echo.

Amazon: “Hey Disney!” al posto di “Alexa”

Come in parte lascia intendere lo stesso nome, la funzione propone la fruizione di una versione personalizzata di Alexa, la cui parola d’attivazione diventa “Hey Disney!” invece del canonico “Alexa”, portando ben 20 nuove personalità e altrettante nuove voci ed elementi visivi (nel caso dei dispositivi con display) con cui interagire sui device Echo.

Agli utenti viene quindi offerta l’opportunità di scegliere il proprio personaggio Disney preferito e ottenere risposte ed easter egg vari in base alla scelta fatta. Per fare qualche esempio concreto, si può chiedere ad Olaf di Frozen di leggere le previsioni del meteo oppure si può impostare una sveglia che riproduce i suoni della luna boscosa di Endor vista ne “Il Ritorno dello Jedi“.

Il servizio è incluso nell’abbonamento ad Amazon Kids+, senza costi aggiuntivi. Altrimenti occorre pagare un abbonamento da 6$/mese.

È opportuno sottolineare che il servizio non va a sostituire del tutto Alexa, la quale verrà riproposta per qualsiasi domanda a cui i personaggi di casa Disney non sapranno dare risposta.

Nel servizio è altresì compreso un gioco di trivia sempre ovviamente a tema Disney, oltre che numerose altre esperienze narrative interattive.

