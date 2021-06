Amazon, ecco le mascherine FFP2 AmazonCommercial

Per lungo tempo le ha vendute, ora le produce anche. O almeno, le distribuisce direttamente sotto il marchio AmazonCommercial. Sotto questo brand il gruppo Amazon distribuisce “accessori e strumenti di utilizzo commerciale di alta qualità per far funzionare il tuo business“: è sotto questo cappello che il gruppo mette in distribuzione mascherine FFP2 con il proprio brand impresso sul frontespizio al fianco delle certificazioni (CE 0099) di garanzia.

Mascherine FFP2 firmate Amazon

Tutto quel che conta, in questi casi, al netto della qualità che sta agli organismi certificatori verificare, è il prezzo. Da questo punto di vista il valore è competitivo soprattutto nella confezione da 50 unità, il cui costo è pari a 44,99 euro (0,90 euro cadauna).

Realizzate con materiali di alta qualità, leggeri e selezionati con cura: 50% tessuto non tessuto, 26% tessuto termosaldato, 24% cotone ad aria calda; dispongono di cuciture precise ed affidabili per un uso duraturo. […] Il materiale morbido ed elastico intorno ai bordi delle mascherine aderisce al viso per impedire l'entrata di polvere, mentre i filtri stratificati in cotone ti permettono di respirare normalmente anche in ambienti caldi e umidi.

Il fatto che Amazon firmi il prodotto è una assunzione di responsabilità importante, una sorta di certificazione ulteriore di qualità che si innesta in un mercato nel quale i prezzi sono ormai compressi al ribasso, ma dove la bontà del prodotto non può certo cercare compromessi con gli standard qualitativi fissati per legge.

Anche il costo della distribuzione Amazon è sceso e ora il prezzo della singola FFP2 è sotto quota 1 euro: una buona occasione per l'approvvigionamento utile da qui a fine anno, senza dimenticare tanto l'utilità della cautela nei mesi estivi, quanto i rischi che permarranno nella prossima stagione autunnale.

La migliore offerta?

Quella di Amazon è un'ottima offerta, ma non è la migliore offerta. Si possono ormai trovare continuamente mascherine a prezzo scontato, fino ad arrivare addirittura in queste ore a qualcosa come 0,62 cadauna. La bontà dell'offerta Amazon è nella continuità del prezzo che sarà presumibilmente garantita nel tempo, senza dover cercare sconti particolari e potendo avere la somma certezza di un prodotto qualitativamente elevato: il marketplace non può certo cadere su un ostacolo simile.

Le mascherine FFP2 in offerta sono disponibili sono qui.