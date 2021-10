Amazon Echo 4a Generazione e lampadina Philips hue insieme ad un prezzo irripetibile

Quello che ti proponiamo oggi è un bundle a dir poco interessante su uno dei dispositivi Amazon più venduti di sempre. Stiamo parlando naturalmente di Amazon Echo 4a Generazione con Lampadina Connessa Philips hue, ad un prezzo scontato del 40%. Un’occasione irrinunciabile.

Bundle Amazon Echo e Philips E27: caratteristiche tecniche

Amazon Echo non è certo un dispositivo che ha bisogno di presentazioni. Rappresenta la migliore soluzione per rapporto prezzo/funzionalità per accedere all’assistente vocale Alexa. In questo modo è possibile gestire da remoto qualsiasi dispositivo smart home connesso alla rete di casa. Vantaggio fondamentale della proposta di Amazon, è senza dubbio il numero di integrazioni che coinvolgono la maggior parte degli ecosistemi smart: hue di Philips, Bticino, TP-Link, Bosch ecc. Tuttavia, nella sostanza si tratta di un altoparlante, e Amazon non ha assolutamente trascurato l’esperienza sonora. Non mancano, infatti, le integrazioni con i maggiori servizi di streaming musicale come Spotify o Amazon Music naturalmente. Inoltre, lo speaker offre ben 3 driver, un woofer rivolto verso l’alto e due tweeter così da garantire una qualità audio impeccabile.

Come premesso però, a caratterizzare l’offerta non è solo la ormai famosissima sfera di Amazon. Il bundle include una delle migliori lampadine disponibili attualmente sul mercato: Philips hue E27. La ragione non è solo nell’ormai più che riconosciuta qualità della lampadina, quanto piuttosto nell’ecosistema sopracitato. Il Philips hue rappresenta uno dei migliori sistemi di gestione dell’illuminazione domestica. Questo consente di gestire la luce sia attraverso Alexa che tramite Bluetooth. L’applicazione, infatti, offre numerose soluzioni per personalizzare le luci ambientali e adattarle meglio a qualsiasi tipo di attività. La configurazione, inoltre, è estremamente semplice grazie ai passaggi guidati, che permettono un’installazione in pochi minuti. Naturalmente è possibile espandere i dispositivi connessi in qualsiasi momento e gestirli tutti da un’unica app. In conclusione, uno starter kit decisamente conveniente per chi vuole immergersi nell’illuminazione intelligente.

Grazie ad uno sconto di addirittura il 40%, il kit con Amazon Echo 4a Generazione con lampadina Philips hue E27 può essere acquistato su Amazon a soli 59,99 euro per un risparmio di ben 40 euro sul prezzo di listino.