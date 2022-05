Amazon Echo Dot rende smart la tua casa oggi al 44% di sconto

Se vuoi aggiungere comodità alla tua casa non devi per forza spendere una fortuna. Grazie ad Amazon Echo Dot di 3a generazione potrai trasformare qualsiasi stanza in un luogo smart. Alexa ti renderà la vita più facile grazie a tutte le funzioni connesse in questo piccolo dispositivo.

Prima di tutto mettilo nel carrello a soli 27,99 euro, invece di 49,99 euro e beneficia di questo sconto pari al 44%. Fatto questo scopri tutte le caratteristiche preziose che ha Amazon Echo Dot, capaci di renderlo un prodotto indispensabile per la casa.

Con Alexa potrai impostare una sveglia ogni volta prima di andare a dormire, oppure potrai decidere quale orario e in quali giorni dovrà svegliarti. Inoltre, potrai chiedere le ultime notizie scegliendo, tramite l’app ufficiale, a quale testata giornalistica attingere.

Senza contare che prima di uscire di casa potrai chiedere le previsioni del tempo per la giornata. Così non ti troverai più impreparato sotto un temporale senza ombrello perché pensavi che ci sarebbe stato sempre il sole.

Amazon Echo Dot 3a generazione: prezzo imperdibile per tanta comodità

Insomma, Amazon Echo Dot è sinonimo di comodità. Questo altoparlante intelligente è controllato tramite comandi vocali ed è connesso all’Alexa Voice Service. Si tratta di un’ottima soluzione per creare un impianto diffuso in tutta la casa che trasmetta contemporaneamente la tua musica.

Ti basterà catalogare tutti i dispositivi Echo Dot della casa e impostare un comando vocale per la riproduzione della musica sul gruppo dappertutto. In questo modo ogni stanza dotata dell’altoparlante intelligente riprodurrà la playlist scelta.

Inoltre, con Echo Dot potrai anche comandare tutti i dispositivi compatibili con casa intelligente. Acquista una presa intelligente, una lampadina intelligente o un termostato intelligente. Potrai comandarli tutti solo con l’uso della voce grazie ad Alexa.

Potrai impostare un timer, fissare un appuntamento al tuo calendario, fare una lista della spesa. La tua vita cambierà grazie ad Amazon Echo Dot 3a generazione oggi tuo a soli 27,99 euro, invece di 49,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.