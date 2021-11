Amazon Echo: la guida per scegliere il dispositivo giusto

La famiglia di dispositivi Amazon Echo si è ampliata negli ultimi anni, con l’introduzione di nuovi modelli e funzionalità avanzate. Alexa, l’assistente virtuale sviluppato da Amazon, rappresenta il fulcro dell’esperienza Echo e consente di accedere a tutte le funzioni utilizzando semplicemente la voce.

Con Amazon Echo è possibile controllare i dispositivi smart della casa, apprendere le ultime news, conoscere le previsioni del tempo, fissare un promemoria o un appuntamento nella propria agenda virtuale, ascoltare musica e, grazie ai modelli dotati di display, guardare film e serie TV in streaming.

Ogni dispositivo Echo è stato progettato attorno all’utente e alle sue esigenze, al fine di consentire la realizzazione di un ecosistema smart domestico funzionale e appagante.

Per orientarsi sull’offerta Echo, ed evitare di commettere errori in fase d’acquisto, è bene considerare una serie di fattori e necessità personali assieme alle specifiche tecniche di ciascun prodotto. In questa guida abbiamo suddiviso gli Amazon Echo in base alle loro peculiarità così da rendere più semplice la scelta finale.

Echo Flex, il più conveniente per controllare la smart home

Echo Flex è il più compatto della famiglia di dispositivi targati Amazon e, allo stesso tempo, quello più economico. L’apparecchio va collegato direttamente alla presa elettrica grazie alla spina integrata e configurato tramite l’app Alexa, accessibile da smartphone.

I microfoni e il piccolo altoparlante integrato consentono una perfetta interazione con l’assistente virtuale, che può fornire informazioni di ogni tipo e soprattutto gestire gli altri dispositivi intelligenti della casa opportunamente associati.

Echo Flex può inoltre contare su una comoda porta USB alla quale connettere lo smartphone, per la ricarica, oppure uno degli accessori disponibili sul marketplace di Amazon, come un sensore di movimento o una luce notturna. Infine, Bluetooth e uscita audio da 3,5mm permettono a Echo Flex di collegarsi ad uno speaker esterno per ascoltare a tutto volume la musica in streaming.

Echo Flex è il dispositivo adatto a chi vuole avere un hub per la propria smart home con il minimo ingombro e spendendo poco.

Echo Dot (4° generazione), per portare ovunque la propria musica

Forma sferica e un suono deciso rappresentano le principali caratteristiche di Echo Dot di quarta generazione. Amazon è riuscita a racchiudere nel suo speaker intelligente le funzionalità necessarie per creare un ecosistema smart domestico efficiente senza rinunciare al lato intrattenimento.

Echo Dot restituisce infatti un effetto acustico di alto livello, con bassi corposi e note nitide. Il dispositivo supporta i principali servizi streaming e l’audio in HD per assicurare sempre la massima qualità. Echo Dot è compatibile con migliaia di Skill Alexa, grazie alle quali è possibile ascoltare un audiolibro, le previsioni meteo, le informazioni sul traffico, effettuare giochi e molto altro.

Tutto è gestito tramite comandi vocali, con cui è possibile dire ad Alexa di spegnere le luci, regolare il termostato, abbassare le tapparelle e così via, in base ai dispositivi smart connessi alla propria smart home. Echo Dot integra anche l’opzione multistanza, che consente di collegare più speaker tra loro e trasmettere in contemporanea in più punti della casa gli stessi brani, e la funzione interfono, per chiamare i dispositivi Echo Dot degli amici. A bordo presente inoltre l’uscita AUX da 3,5mm per collegare Echo Dot ad un impianto audio esterno e quattro tasti fisici con cui regolare il volume, avviare la configurazione e spegnere il microfono quando necessario.

Echo Dot di 4° generazione è la soluzione ideale per chi intende sfruttare tutte le potenzialità di Alexa e portare l'intrattenimento musicale in ogni stanza della casa.

Echo Dot (4° generazione), con orologio



Echo Dot di quarta generazione è disponibile in tre differenti colori e nella versione con orologio. Oltre alle funzioni già citate, questa configurazione prevede un luminoso display monocromatico a LED che indica l’ora esatta, i minuti rimanenti del timer, il livello del volume o se è stata impostata la sveglia.

Con le stesse peculiarità di Echo Dot di 4° generazione ma con l'aggiunta di un luminoso display a LED. È il dispositivo ideale per chi vuole sostituire la propria sveglia con un apparecchio intelligente.

Echo Studio, audio di qualità senza compromessi

Echo Studio è stato progettato per offrire il massimo in ambito audio. Il dispositivo supporta la tecnologia Dolby Atmos ed è dotato di 5 altoparlanti collocati in modo da diffondere un suono avvolgente in tutta la stanza. Echo Studio si adatta all’ambiente in cui si trova ed è in grado di regolare la riproduzione così da rendere l’esperienza ancora più coinvolgente. È inoltre compatibile con i maggiori servizi streaming e con il formato Ultra HD a 24 bit.

Come tutti i dispositivi Echo, anche Echo Studio integra un hub per la gestione della smart home grazie all’assistente virtuale Alexa e al supporto dello standard Zigbee. Tra le funzionalità presenti Musica Multistanza, per riprodurre lo stesso brano su più dispositivi contemporaneamente, e la possibilità di associarlo ad un secondo Echo Studio o a un Echo Sub. Gli ingressi audio comprendono jack da 3,5 mm e cavo ottico mini-Toslink.

Echo Studio è pensato per chi desidera ascoltare la musica con un sistema ad alta fedeltà, avvalendosi di tutte le funzionalità di Alexa.

Echo Show 5 (2° generazione), Alexa con la forza delle immagini

Con la linea Echo Show Amazon ha lanciato una nuova famiglia di dispositivi definiti smart display. Questo perché alle funzionalità di uno speaker intelligente si è aggiunta la comodità di uno schermo su cui pianificare le attività quotidiane.

Echo Show 5 è equipaggiato con un display da 5,5 pollici sul quale è possibile controllare con un colpo d’occhio sveglie, timer, calendario e previsioni meteo. Il dispositivo consente di guardare l’ultimo notiziario, riprodurre musica osservando le copertine, seguire una video-ricetta o godersi film e serie TV dai servizi streaming, tra cui Netflix e Prime Video.

Il sensore da 2 Megapixel a bordo lo rende perfetto per le videochiamate ed è possibile all’occorrenza trasformarlo in una security cam, così da controllare cosa succede in casa mentre si è fuori. Echo Show 5 può inoltre trasformarsi in una cornice digitale su cui far scorrere i propri scatti attivando il servizio Amazon Photos. Non mancano chiaramente le funzioni da hub per gestire, grazie ad Alexa, l’ecosistema smart della casa.

Echo Show 5 è il dispositivo giusto per chi vuole aggiungere alle potenzialità di Alexa anche video e immagini. Con il display è possibile tenere sott'occhio ora, timer e appuntamenti e godersi i contenuti in streaming.

Echo Show 8 (2° generazione), un compagno affidabile con display da 8 pollici

Echo Show 8 si aggiunge alla linea di smart display Amazon con una nuova configurazione, ancora più performante. Lo schermo da 8 pollici ha una risoluzione HD (1280 x 800 pixel) per godere appieno dei contenuti video in streaming in qualsiasi luogo della casa. A bordo è presente una videocamera da 13 Megapixel che inquadra automaticamente il soggetto, così da rimanere sempre al centro dell’immagine durante una videochiamata.

Alexa è integrata alla perfezione e consente di gestire tutte le funzionalità della smart home, di impostare timer, segnare appuntamenti, offrire informazioni in tempo reale e molto altro, grazie alle skills attivabili in qualsiasi momento. Presente la funzione cornice digitale, attivabile tramite il servizio Amazon Photos, e la possibilità di utilizzare Echo Show 8 come una videocamera di sicurezza quando si è fuori casa.

Amazon ha riservato massima attenzione alla privacy consentendo all’utente di di spegnere i microfoni con un solo tasto e di coprire la telecamera facendo scorrere l’otturatore presente sul dispositivo.

Echo Show 8 è uno smart display completo, ideale per rimanere sempre in contatto con amici e familiari e gestire tutti i dispositivi intelligenti in casa.

Echo Show (2° generazione), 10 pollici di pura intelligenza

Schermo da 10 pollici HD e potente audio stereo. Si presenta così l’Echo Show di seconda generazione, pensato per intrattenere in ogni angolo della casa. Basterà pronunciare la frase “Alexa effettua videochiamata” per mettersi in contatto con amici e familiari grazie alla videocamera a bordo. L’ampio display diventa uno strumento per tenere sott’occhio appuntamenti, calendario, timer o godersi i contenuti preferiti da Prime Video.

Echo Show integra un hub per gestire la smart home e tutti i dispositivi connessi con semplicità, grazie ai comandi vocali e alla compatibilità con lo standard Zigbee. La privacy è garantita dalla possibilità di disattivare microfono e videocamera con la semplice pressione di un tasto.

L'Echo Show di 2° generazione è pensato per chi desidera avere in un unico device uno schermo da 10” e un ottima resa audio così da ottenere il massimo da Alexa.

Echo Show 10 (3° generazione), il display che segue il tuo sguardo

Con la terza generazione di Echo Show 10 si inaugura una nuova fase per gli smart display di Amazon. Il dispositivo adotta per la prima volta uno schermo HD touch da 10 pollici in grado di ruotare e seguire l’utente automaticamente.

Echo Show 10 regola la sua posizione analizzando la voce e le immagini mostrate dalla camera da 13 Megapixel a bordo consentendo all’utente di trovarsi il display sempre frontalmente, anche se ci si muove nella stanza. L’audio è supportato da due speaker e un woofer che regala bassi energici e note alte limpide.

Come con tuttli gli Echo Show è possibile utilizzare il dispositivo per monitorare ciò che accade in casa quando si è fuori, avvalendosi della funzione di rotazione. Echo Show 10 integra perfettamente Alexa con nuovi comandi, come “Alexa seguimi”, è compatibile con lo standard Zigbee e rappresenta un perfetto hub per la gestione dell’ecosistema smart domestico.

Echo Show 10 di 3° generazione è progettato per chi, anche in casa, è in continuo movimento ma non intende distogliere lo sguardo dai propri contenuti.