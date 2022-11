Black Friday: tutti gli Amazon Echo in sconto

Quale occasione migliore del Black Friday per trasformare la propria casa in una smart home? Qui è dove raccogliamo tutte le migliori offerti disponibili da oggi su Amazon, relative ai dispositivi delle linee Echo Dot ed Echo Show. Ci sono anche i bundle con inclusi apparecchi intelligenti.

Echo Dot e Show: le occasioni del Black Friday

Diamo dunque uno sguardo alle migliori offerte proposte sui device a marchio Amazon. Ci sono smart speaker e smart display di generazioni differenti: per consultare le specifiche tecniche e le funzionalità di ognuno non bisogna far altro che aprire le schede ai seguenti link.

Ci sono anche i bundle dedicate alla smart home che includono un dispositivo della linea Echo e un apparecchio intelligente per la casa. Eccoli.

Tutti gli altri sconti proposti da Amazon nella lunga Settimana del Black Friday sono disponibile nella sezione dedicata dello store.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.