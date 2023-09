Amazon Echo Show 5 + lampadina smart TP-Link: prezzo BOMBA su Amazon

Hai mai sognato di avere un assistente personale sempre pronto a rispondere alle tue esigenze, mentre ti godi anche le ultime offerte? Bene, oggi è il tuo giorno fortunato, perché l’Amazon Echo Show 5 di terza generazione è in mega sconto del 42% su Amazon, e non vorrai perderlo al prezzo ridicolo di soli 71,98 euro. Inoltre, questo bundle speciale include non solo il nuovo Echo Show 5, ma anche una lampadina WiFi Smart TP-Link Tapo. È tutto ciò di cui hai bisogno per trasformare la tua casa in una Casa Intelligente di alto livello.

Amazon Echo Show 5 + lampadina smart TP-Link: un’occasione imperdibile

Una delle caratteristiche principali di Echo Show 5 è la sua dimensione compatta, perfetta per il tuo comodino. Non solo ti sveglierà con la tua musica preferita o con le notizie del giorno, ma potrai anche impostare timer, verificare il meteo e controllare il calendario, il tutto con un semplice comando vocale.

Grazie alle prestazioni audio potenziate, ora potrai ascoltare la tua musica e i tuoi podcast preferiti con bassi più profondi e voci più nitide su Amazon Music, Spotify, Prime Video e molti altri servizi di streaming.

La vera magia di Echo Show 5 sta nella sua capacità di gestire la tua casa in tutta comodità. Puoi controllare lampadine e termostati intelligenti anche quando sei fuori casa, grazie alla connettività Wi-Fi.

Inoltre, la videocamera integrata ti permette di tenere d’occhio la tua casa e la tua famiglia. Puoi effettuare chiamate Drop In quando non sei a casa o monitorare la porta d’ingresso direttamente dal tuo Amazon Echo Show 5, garantendo la massima sicurezza.

Una funzione interessante è la possibilità di utilizzare le tue foto come sfondo quando il dispositivo non è in uso. Grazie ad Amazon Photos, le tue immagini possono scorrere sullo schermo del dispositivo, dando un tocco personale al tuo ambiente.

E se vuoi restare sempre in contatto con amici e familiari, Amazon Echo Show 5 ti permette di effettuare videochiamate in alta definizione. Puoi chiamare chiunque possieda un dispositivo Echo con schermo o l’app Alexa, o fare annunci verso altri dispositivi compatibili in casa.

Infine, Amazon Echo Show 5 è progettato con la tua privacy in mente. È dotato di un apposito pulsante per disattivare i microfoni e di un copri-telecamera integrato per garantire la massima sicurezza.

In sintesi, l’Amazon Echo Show 5 è il tuo compagno ideale per la Casa Intelligente, e con lo sconto pazzesco del 42% su Amazon, è il momento perfetto per acquistarlo al prezzo ridicolo di soli 71,98 euro. Non perdere altro tempo, questa incredibile offerta può finire da un momento all’altro.

