In vacanza all’estero a fine agosto? Ecco la VPN da portare con sé

Chi sta per andare in vacanza all’estero può “portare con sé” una VPN in modo da poter rendere sicura la connessione, grazie alla possibilità di criptare il traffico dati, e poter anche evitare blocchi geografici durante l’uso di Internet.

La VPN giusta da scegliere è Surfshark. Il servizio è ora disponibile con un costo di 1,99 euro al mese andando a scegliere il piano biennale con 3 mesi aggiuntivi e con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito all’offerta basta visitare il sito ufficiale di Surfshark.

VPN all’estero: c’è Surfshark

Con Surfshark è possibile sfruttare una VPN illimitata con le seguenti caratteristiche:

possibilità di criptare il traffico dati per accedere a Internet in sicurezza e in modo privato anche quando si utilizza una rete pubblica

per accedere a Internet in sicurezza e in modo privato anche quando si utilizza una rete pubblica politica no log per usare la VPN senza un tracciamento dell’attività online

per usare la VPN senza un tracciamento dell’attività online un network di migliaia di server , sparsi in tutto il mondo, per “spostare” il proprio IP e, quindi, evitare blocchi geografici e censure online

, sparsi in tutto il mondo, per “spostare” il proprio IP e, quindi, evitare blocchi geografici e censure online la possibilità di utilizzo da più dispositivi in contemporanea, senza limiti di banda

La VPN, quindi, ha tutte le carte in regola per poter essere il servizio giusto da usare durante una vacanza all’estero, garantendo la possibilità di navigare in sicurezza e senza tracciamento oltre che di evitare blocchi all’accesso a servizi online su base geografica.

Con la promozione in corso, Surfshark è ora disponibile con un prezzo scontato di 1,99 euro al mese. L’offerta da scegliere è quella legata al piano biennale con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo. C’è sempre la possibilità di sfruttare una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Per sfruttare l’offerta in corso basta premere sul box qui di sotto. Con 50 centesimi in più è possibile passare al piano One che aggiunge varie funzionalità extra, come il sistema antivirus.