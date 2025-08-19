TotalAV: la suite di sicurezza completa a soli 19€ per un anno

Proteggere i propri dispositivi e navigare online in totale tranquillità è ora più semplice e più economico. Con TotalAV, tre strumenti essenziali – antivirus, VPN e blocco pubblicità – sono racchiusi in un unico pacchetto.

In questo periodo l’abbonamento annuale è in offerta a 19€ invece di 99, con uno sconto immediato di 80 euro attivabile direttamente sul sito ufficiale.

Tutti i vantaggi della suite TotalAV

Lanciato inizialmente come semplice antivirus, TotalAV si è distinto per l’accuratezza nel rilevare e neutralizzare minacce come virus e malware, conquistando la fiducia degli utenti grazie a prestazioni affidabili e prezzi competitivi. La protezione è garantita non solo per i computer, ma anche per smartphone e tablet, così da mantenere al sicuro dati personali e informazioni sensibili in ogni contesto.

Accanto all’antivirus, la suite integra una VPN illimitata, che nasconde l’indirizzo IP e protegge la navigazione dagli sguardi indesiderati. Questa funzione è particolarmente utile su reti Wi-Fi pubbliche, come quelle di hotel, bar o aeroporti, dove i rischi per la privacy sono più elevati.

Il pacchetto include inoltre un adblock integrato, che elimina banner e pop-up invadenti, migliorando la velocità di caricamento delle pagine e rendendo l’esperienza di navigazione più fluida e piacevole.

Grazie alla promozione attuale, è possibile ottenere un anno di protezione completa a soli 19€. Un’occasione ideale per chi vuole vivere un’estate digitale sicura e libera da fastidi, approfittando di una delle soluzioni di cybersicurezza più complete sul mercato.