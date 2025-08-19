 TotalAV: la suite di sicurezza completa a soli 19€ per un anno
Con TotalAV hai un pacchetto che include antivirus, VPN e adblock in un unico abbonamento al costo di 19€ per un anno. Lo sconto non durerà per molto.
Proteggere i propri dispositivi e navigare online in totale tranquillità è ora più semplice e più economico. Con TotalAV, tre strumenti essenziali – antivirus, VPN e blocco pubblicità – sono racchiusi in un unico pacchetto.

In questo periodo l’abbonamento annuale è in offerta a 19€ invece di 99, con uno sconto immediato di 80 euro attivabile direttamente sul sito ufficiale.

Tutti i vantaggi della suite TotalAV

Lanciato inizialmente come semplice antivirus, TotalAV si è distinto per l’accuratezza nel rilevare e neutralizzare minacce come virus e malware, conquistando la fiducia degli utenti grazie a prestazioni affidabili e prezzi competitivi. La protezione è garantita non solo per i computer, ma anche per smartphone e tablet, così da mantenere al sicuro dati personali e informazioni sensibili in ogni contesto.

Accanto all’antivirus, la suite integra una VPN illimitata, che nasconde l’indirizzo IP e protegge la navigazione dagli sguardi indesiderati. Questa funzione è particolarmente utile su reti Wi-Fi pubbliche, come quelle di hotel, bar o aeroporti, dove i rischi per la privacy sono più elevati.

Il pacchetto include inoltre un adblock integrato, che elimina banner e pop-up invadenti, migliorando la velocità di caricamento delle pagine e rendendo l’esperienza di navigazione più fluida e piacevole.

Grazie alla promozione attuale, è possibile ottenere un anno di protezione completa a soli 19€. Un’occasione ideale per chi vuole vivere un’estate digitale sicura e libera da fastidi, approfittando di una delle soluzioni di cybersicurezza più complete sul mercato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 19 ago 2025

Edoardo D'amato
Pubblicato il
19 ago 2025
